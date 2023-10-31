ویزیت رایگان خانواده شهدا در شهرستان دیر

عباس آدمیتنسب در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با حضور پزشک و کادر پرستاری در منزل والدین معظم شهدا شهرستان دیر، ضمن معاینه و ویزیت رایگان این عزیزان، نیازهای درمانی آنان مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر حمایت و رفع مشکلات درمان خانواده شهدا و ایثارگران افزود: با تدابیر اتخاذ شده و هماهنگیهایی انجام گرفته، هر ماه پزشکانی برای ویزیت خانواده معظم شهدا در منزل و محل سکونت ایثارگران حضور پیدا میکنند و پیگیری امور درمانی آنها هستند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر افزود: رسیدگی به نیازهای درمانی والدین معظم شهدا از امور ارزشمند است و معاینه دورهای و مستمر از این بزرگواران جز برنامههای ویژه شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر است.
وی گفت: دیدار با والدین شهدای والامقام، یک وظیفه و توفیق الهی است و این دیدارها همواره توان مضاعفی برای خدمترسانی به مردم و تعالی نظام سلامت به ما میبخشد.
آدمیتنسب افزود: توسعه و پیشرفت کشور و عزت و اقتدار نظام در سایه جانفشانی شهدای والامقام و از خودگذشتگی آنان حاصل شده است و امروز همه آحاد جامعه مدیون ایثارگری جوانان شایستهای هستند که جان در طبق اخلاص گذاشتند و در میدان نبرد با دشمنان جنگیده و آسمانی شدند.
وی ادامه داد: بازماندگان شهدا، ذخایر ارزشمند و معنوی این نظام و انقلاب هستند و همه مسئولان باید با افتخار و سربلندی در خدمتگزاری به آنان پیش قدم شده و ایثار آنها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر تصریح کرد: امکان انجام معاینات دورهای به صورت رایگان برای خانواده معظم شهدا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر فراهم شده است.
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