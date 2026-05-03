به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر که یکی از حامیان رویداد جایزه بازیهای جدی سال ۱۴۰۴ بود، همزمان با برگزاری رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفتخوان» در بهمن ماه ۱۴۰۴ و آیین معرفی و تقدیر از برگزیدگان هفتمین دوره جایزه بازیهای جدی، ۴ بازی «شهربازی حرکتی و ورزشی»، «نورولند»، «محافظان جزیره» و «محافظان کوچک؛ آخرین امید» را بهعنوان آثار شایسته تقدیر و منتخب این مؤسسه اعلام کرد.
پرداخت جوایز منتخبان هفتمین جایزه بازیهای جدی که توسط مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر بهعنوان آثار برگزیده اعلام شده بودند، بهدلیل آغاز جنگ رمضان با وقفهای همراه شد و این مؤسسه با تسریع در پیگیری روند آن در سال جدید، تمام جوایز تیمهای برگزیده را اهدا کرد.
این مؤسسه مجموعا ۴۵۰ میلیون تومان جایزه به چهار ۴ بازی «شهربازی حرکتی و ورزشی»، «نورولند»، «محافظان جزیره» و «محافظان کوچک؛ آخرین امید» اهدا کرد.
نظر شما