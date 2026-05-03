محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجام‌شده پس از تهاجم اخیر جهت جایگزینی بنادر جنوبی برای واردات کالا بیان کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از تجارت کشور از طریق مسیر دریای جنوب انجام می‌شد، دولت با همراهی بخش خصوصی، طراحی و اجرای مسیرهای جایگزین را در دستور کار قرار داد.

وی توضیح داد: در این مدت تلاش بر این بوده است که مدیریت مناسبی بر جریان حمل‌ونقل کالا اعمال شود و بخشی از بارهایی که پیش‌تر از مسیر جنوب، به‌ویژه از طریق بنادر امارات، جابه‌جا می‌شد، به سایر مسیرها منتقل شود. این جابه‌جایی عمدتاً به سمت مسیرهای شمالی و غربی هدایت شده تا جایگزین‌های مناسبی برای مسیرهای قبلی فراهم شود.

قنادزاده افزود: در این چارچوب، بیش از هفت تا هشت کریدور جایگزین شناسایی و بررسی شد و اقدامات لازم برای تقویت زیرساخت‌های مرتبط نیز صورت گرفت. همچنین، برای افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل، توافقاتی با کشورهای طرف مقابل به انجام رسید.

وی ادامه داد: بخش عمده این مسیرها ماهیت زمینی و ریلی دارند، بنابراین ضرورت داشت توافقاتی در خصوص فعال‌سازی این مسیرها و نیز تعیین نرخ‌های جابه‌جایی انجام شود که این روند هم‌اکنون در حال پیگیری است.

به گفته وی، این مسیرها در حال حاضر فعال بوده و عملکرد قابل قبولی دارند.

قنادزاده افزود: بسیاری از گمرکات مرزی که پیش از این در یک یا دو شیفت فعالیت می‌کردند، به‌دلیل افزایش حجم بار، توسعه یافته‌اند. همچنین در چارچوب توافق‌نامه‌های دوجانبه با برخی کشورها، افزایش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای مورد توافق قرار گرفته و تلاش شده این موضوع با پذیرش دو طرف اجرایی شود.

وی با اشاره به مسیر دریای شمال اظهار کرد: این مسیر همچنان فعال است و اگرچه بخش قابل توجهی از ظرفیت آن به تأمین کالاهای اساسی اختصاص دارد، اما در حوزه‌های دیگر از جمله تأمین مواد اولیه تولید و نیازهای صنعتی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و بنادر و مرزهای مربوطه در این زمینه فعال هستند.