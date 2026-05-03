۲۴۴ متکدی در کاشان جمع آوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی صبح یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان کاشان با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه آسیبهای اجتماعی اظهارکرد: درسال گذشته پنج جلسه شورای مبارزه بامواد مخدر با ۱۸ مصوبه برگزار شد که تمامی مصوبات آن به مرحله اجرا رسید.
وی ابراز کرد: دراین مدت طرحهای مختلفی از جمله طرح کنترل محور، پاکسازی نقاط آلوده،امنیت محلهمحور و مقابله با کشت مواد مخدر اجراشد.
فرماندار کاشان تصریح کرد:در مجموع حدود ۴۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرستان کشف شد و ۱۶ توزیعکننده عمده، ۵۹۲ خردهفروش و ۹۸۴ نفر نگهدارنده مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
وی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز ترک اعتیاد درشهرستان گفت: هفت کمپ ترک اعتیاد در کاشان وجود دارد که در حال حاضر پنج مرکز فعال هستند و در سال گذشته یکهزار و ۱۴۰ نفر در این مراکز پذیرش شدند.
راعی درباره ساماندهی متکدیان نیز بیان کرد: در سال گذشته ۲۴۴ متکدی در سطح شهرستان جمعآوری شدند که بخشی از آنان به بهزیستی،کمیته امداد و دستگاه قضایی معرفی شدند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ازدواج و طلاق گفت: سال گذشته یکهزار و ۵۷۱ ازدواج و ۷۶۳ طلاق در کاشان ثبت شده است که نشان میدهد موضوع طلاق از آسیبهای جدی اجتماعی محسوب میشود.
