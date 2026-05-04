کشف ۱۰ کیلو تریاک در همدان؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عزیزی از کشف مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر تریاک و دستگیری ۲ نفر در همدان خبر داد و اظهار کرد: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان روی یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر از نوع تریاک، مشخص شد باند مورد نظر قصد انتقال مواد مخدر از استان تهران به استان همدان را دارند.

وی افزود: در یک عملیات ضربتی کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان خودرو سواری متهمان را در ورودی شهر همدان که در پوشش خانواده اقدام به انتقال مواد مخدر می‌کردند را شناسایی و متوقف می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بیان کرد: در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۱۰ کیلو گرم مواد مخدر تریاک با لفافه کشف و ۲ نفر متهم در این رابطه دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی ادامه داد: همکاری خوب مردم با پلیس در این زمینه می‌تواند مبارزه با قاچاقچیان را سرعت ببخشد و خدا را شکر این مهم در استان در حال انجام است که جای تشکر از مردم خوب استان را دارد.