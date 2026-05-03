ارائه خدمات پزشکی به زائران ایرانی در مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، طبق اعلام ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در مدینه، این مرکز از شروع فعالیت خود درهفته گذشته، در مجموع بیش از ۵۳۰ خدمت پزشکی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، خدمات پرستاری در زمینههای ویزیت، نسخ دارویی، تزریقات، نوار قلب، سرمتراپی، پانسمان، بررسی وضعیت فشار خون و قند بیماران و ... به ۵۳۴ خدمت میرسد.
بر پایه این گزارش، در مجموع بیش از ۱۹۰ خدمت ویزیت در مطبهای مجموعهها ارائه و ۱۸۶ نسخه نیز در مجموعه ها وصول شده است.
گفتنی است تعداد زائران ایرانی در مدینه منوره تا پایان شب گذشته حدود ۷ هزار نفراعلام شده است.
آمادگی ۲ مرکز درمانی هلالاحمر برای خدمترسانی به زائران حج در مدینه
علی اکبر جنگجو معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، از آمادگی خدمت رسانی دو مرکز درمانی در هتل های ارائک الطیبه و منازل الصافی در مدینه به زائران ایرانی خبر داد و گفت: این درمانگاهها با هدف خدمترسانی به زائرین در مدینه راه اندازی شده است و در روزهای گذشته از بیماران پذیرش کرده اند. فعالیت این مراکز درمانی با افزایش تعداد زائران در مدینه به سمت ارائه خدمات ۲۴ ساعته خواهد رفت.
وی افزود: نمایندگان وزارت صحه عربستان در مدینه نیز ازاین دو درمانگاه بازدید و مجوز فعالیت ارائه خدمات درمانی را داده اند. با توجه به اینکه اعزام زائران به مکه از امشب آغاز می شود نیروهای مرکز پزشکی نیز برای راه اندازی مراکز درمانی به این شهر اعزام شده اند.
