به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، علی مرعشی گفت: نخستین گروه از پرسنل مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وارد مدینه منوره شدند تا مقدمات راه‌اندازی درمانگاه‌های ویژه زائران ایرانی را فراهم کنند.

وی افزود: این تیم درمانی متشکل از پزشکان، پرستاران و نیروهای پشتیبانی است که بلافاصله پس از ورود، اقدامات اجرایی خود را آغاز کردند.

مرعشی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، در حال حاضر ۲ درمانگاه به‌ صورت ۲۴ ساعته در مدینه فعال خواهد بود تا خدمات لازم را به زائران ارائه دهد.

وی افزود: این مراکز درمانی در نزدیکی محل اسکان زائران تجهیز و آماده‌سازی می‌شوند تا دسترسی آسان‌تری برای حجاج فراهم شود، مسئولان مرکز پزشکی حج و زیارت اعلام کردند تمامی امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مناسب فراهم شده و هماهنگی‌های لازم با مسئولان محلی عربستان نیز انجام گرفته است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر افزود: حضور این تیم‌ها با هدف ارتقای سطح سلامت و رفاه زائران ایرانی در ایام حضور در مدینه صورت می‌گیرد و با نزدیک شدن به زمان اعزام گسترده حجاج، اهمیت آن دوچندان می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین قرار است در روزهای آینده گروه‌های تکمیلی کادر درمانی نیز به این شهر اعزام شوند تا خدمات‌رسانی با کیفیت بالاتری ادامه یابد، تمامی نیروهای اعزامی‌ پیش از حضور در این ماموریت، آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کرده‌اند و خدمات درمانی نیز مطابق با استانداردهای روز ارائه خواهد شد.

مرعشی گفت: با استقرار کامل این نیروها، روند خدمت‌رسانی درمانی به زائران ایرانی در مدینه به‌ صورت رسمی و گسترده آغاز می‌شود.