  1. استانها
  2. تهران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

آتش‌سوزی گسترده در گلخانه پیشوا مهار شد

آتش‌سوزی گسترده در گلخانه پیشوا مهار شد

پیشوا- مسئول آتش‌نشانی پیشوا از مهار آتشسوزی گسترده در یکی از گلخانه های این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه بدون خسارت جانی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش یک فقره آتش‌سوزی گسترده در یک گلخانه فروش گل و نهال در شهرستان پیشوا، محدوده روستای یوسف رضا، رخ داد که با حضور به موقع و عملیات سریع تیم‌های آتش‌نشانی ورامین و پیشوا مهار گردید.

مجید اصغری، مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه ابتدا از ایستگاه مرکزی آتش‌نشانی ورامین به سامانه ۱۲۵ پیشوا گزارش شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی از ورامین به همراه تیم عملیاتی از پیشوا به محل اعزام و موفق به کنترل حریق شدند.

وی افزود: با توجه به فاصله مکانی، نیروهای آتش‌نشانی ورامین پیش از رسیدن همکاران خود از پیشوا در محل حادثه حاضر شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.

مسئول آتش‌نشانی پیشوا خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است. علت وقوع حادثه و میزان دقیق خسارت وارده در دست بررسی کارشناسان است.

کد مطلب 6818931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها