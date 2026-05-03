به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش یک فقره آتشسوزی گسترده در یک گلخانه فروش گل و نهال در شهرستان پیشوا، محدوده روستای یوسف رضا، رخ داد که با حضور به موقع و عملیات سریع تیمهای آتشنشانی ورامین و پیشوا مهار گردید.
مجید اصغری، مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه ابتدا از ایستگاه مرکزی آتشنشانی ورامین به سامانه ۱۲۵ پیشوا گزارش شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی از ورامین به همراه تیم عملیاتی از پیشوا به محل اعزام و موفق به کنترل حریق شدند.
وی افزود: با توجه به فاصله مکانی، نیروهای آتشنشانی ورامین پیش از رسیدن همکاران خود از پیشوا در محل حادثه حاضر شده و عملیات اطفاء حریق را آغاز کردند.
مسئول آتشنشانی پیشوا خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است. علت وقوع حادثه و میزان دقیق خسارت وارده در دست بررسی کارشناسان است.
نظر شما