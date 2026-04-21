به گزارش خبرنگار مهر، مجید اصغری، مسئول آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری پیشوا، از وقوع حریق و انفجار در یک واحد مسکونی در طبقه اول یکی از محلههای این شهر خبر داد.
وی اظهار داشت: با اعلام شهروندان به سامانه ۱۲۵، بلافاصله یک تیم عملیاتی به فرماندهی علیاصغر آزاد به محل حادثه اعزام شدند.
مسئول آتشنشانی پیشوا افزود: نیروهای امدادی پس از دقایقی عملیات اطفای حریق را به طور کامل مهار کردند.
اصغری با اشاره به مصدومیت دو نفر در این حادثه تصریح کرد: مصدومان توسط آتشنشانان از محل خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان آتشنشانی در حال بررسی علت دقیق وقوع آتشسوزی و انفجار هستند که متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما