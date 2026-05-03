دستبند پلیس بر دستان ۱۰۳ معتاد متجاهر و توزیع کننده مواد مخدر در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ آقا علی یوسف وند اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان رودان در راستای ارتقاء امنیت و آرامش عمومی، از ابتدای اردیبهشت ماه طرح ضربتی پاکسازی مناطق آلوده را با هدف برخورد با متخلفان و هنجارشکنان در محلات و مناطق جرم خیز این شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در اجرای این طرح ضربتی با تلاش همه جانبه صورت گرفته از ابتدای اردیبهشت تا کنون ضمن شناسایی و دستگیری ۶ قاچاقچی و توزیع کننده مواد مخدر، ۹۷ معتاد متجاهر در عملیات های جداگانه دستگیر شدند.

این مسئول انتظامی با اشاره به کشف قریب به ۲۰ هزار لیتر سوخت، ۳۶۷ کیلو و ۲۰۰ گرم موادمخدر و مقادیری کالای قاچاق در این مدت ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: اجرای طرح های انتظامی مورد استقبال مردم و بسترساز افزایش احساس امنیت شهروندان بوده که ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری مردم،شهروندان گرامی می توانند از طریق تماس تلفنی با شماره مرکز فوریتهای ۱۱۰ به صورت شبانه روزی، گزارش های خود را در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان کالا، سوخت، مواد مخدر و... ارائه نمایند.