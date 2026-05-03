۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

کشف ۶۰ کیلوگرم «گل» از یک کامیون خروجی در مرز آستارا

آستارا- مدیرکل گمرک آستارا از کشف ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر «گل» در جریان کنترل و بازرسی کامیون‌های خروجی در این مرز زمینی خبر داد.

نادر انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح‌های نظارتی و تشدید اقدامات مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران گمرک آستارا هنگام انجام فرآیندهای کنترل هوشمند و بازرسی فنی کامیون‌ها، موفق به شناسایی و کشف ۶۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «گل» شدند.

وی افزود: پس از کشف، صورت‌جلسه قانونی تنظیم و پرونده برای بررسی‌های تکمیلی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.

مدیرکل گمرک آستارا با قدردانی از تلاش مأموران مستقر در مرز، بر ضرورت استمرار پایش هوشمند، بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه‌های ایکس‌ری و سگ‌های موادیاب و همچنین آموزش مستمر نیروهای بازرسی برای شناسایی شیوه‌های نوین قاچاق تأکید کرد.

