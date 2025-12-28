کشف ۱۲۹ کیلوگرم ماده مخدر گل در مرز آستارا

نادر انصاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران گمرک آستارا در جریان ارزیابی و کنترل محمولههای صادراتی خروجی از مرز، موفق به کشف مقدار قابل توجهی ماده مخدر از نوع «گل» شدند که در قسمت زیرین جعبههای حاوی سیب جاسازی شده بود.
وی با بیان اینکه هویت راننده کامیون و صاحب کارت بازرگانی کاملاً مشخص است، افزود: این محموله در چهارچوب عملیاتهای کنترلی و با دقت و هوشیاری مأموران کشف و بلافاصله ضبط شد.
مدیرکل گمرک آستارا ادامه داد: مأموران این گمرک طی ماههای اخیر محمولههای متعددی از انواع مواد مخدر را که در جوف کالاهای صادراتی پنهانسازی میشوند، کشف کردهاند.
وی افزود: این موارد تنها محدود به داخل کشور نیست و در بسیاری از موارد با تبادل اطلاعات و همکاریهای مؤثر با طرف جمهوری آذربایجان، محمولههای مواد مخدر شناسایی و ضبط شده است.
انصاریان با اشاره به سازوکار اطلاعرسانی میان دو کشور گفت: طبق توافقات میان گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، محمولههای مکشوفه به صورت رسمی میان دو طرف گزارش میشود.
وی افزود: همچنین تا این لحظه هیچ گونه گزارشی از سوی طرف آذربایجانی درباره کشف ۱۵۰ کیلوگرم تریاک که روز گذشته توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود به گمرک آستارا اعلام نشده است.
