کشف ۱۸۷ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک واحدهای نظارتی گمرک آستارا

نادر انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی از یک کامیون خروجی در مرز زمینی آستارا پس از ایجاد ظن اولیه، برای بررسیهای تکمیلی به سالن بازِ کنترل هدایت شد و با انجام بازرسیهای فنی توسط همکاران ادارهکل گمرک آستارا، این محموله شامل ۱۸۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «گُل» کشف شد.
وی افزود: هوشیاری یگان حفاظت، عملکرد دقیق تیم عملیاتی سگهای موادیاب و همکاری واحد ایکسری نقش تعیینکنندهای در شناسایی این محموله داشت و مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به کشف مواد مخدر شدند.
مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به استمرار طرحهای نظارتی و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: شایان ذکر است این دومین محموله قاچاق مواد مخدر است که طی سه روز گذشته توسط مأموران گمرک آستارا کشف و ضبط میشود.
نظر شما