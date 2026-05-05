۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

کشف ۱۸۷ کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک واحدهای نظارتی گمرک آستارا

آستارا– مدیرکل گمرک آستارا از کشف ۱۸۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «گُل» در جریان بازرسی یک کامیون خروجی در مرز زمینی آستارا خبر داد.

نادر انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی از یک کامیون خروجی در مرز زمینی آستارا پس از ایجاد ظن اولیه، برای بررسی‌های تکمیلی به سالن بازِ کنترل هدایت شد و با انجام بازرسی‌های فنی توسط همکاران اداره‌کل گمرک آستارا، این محموله شامل ۱۸۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع «گُل» کشف شد.

وی افزود: هوشیاری یگان حفاظت، عملکرد دقیق تیم عملیاتی سگ‌های موادیاب و همکاری واحد ایکس‌ری نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی این محموله داشت و مأموران در کمترین زمان ممکن موفق به کشف مواد مخدر شدند.

مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به استمرار طرح‌های نظارتی و مقابله با قاچاق مواد مخدر گفت: شایان ذکر است این دومین محموله قاچاق مواد مخدر است که طی سه روز گذشته توسط مأموران گمرک آستارا کشف و ضبط می‌شود.

