به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو در حاشیه نشست خبری که در ساختمان هلال احمر با حضور نمایندگان و روسای کنیسون کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به تأثیر مستقیم جنگ بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: با توجه به اتفاقاتی که در جنگ افتاده و بحث‌های پتروشیمی یا فولاد که بر قیمت‌ها اثرگذار بوده، قیمت دارو نیز تغییراتی داشته است و ما حتماً پیگیر هستیم که بودجه‌های بیمه‌ها اصلاح شود تا مردم پرداختی کمتری نداشته باشند.

به گفته وی؛ ما ناگزیر هستیم که برخی از قیمت‌ها را اصلاح کنیم، ولی مذاکراتی با مجلس شورای اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی داشتیم برای اینکه بتوانیم یک افزایش بودجه‌ای برای بیمه‌ها داشته باشیم و آن کمک را به پرداختی مردم بکنیم، یعنی پرداختی مردم را کاهش دهیم.

وی در مورد کمبود داروها افزود: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار گرفته، متأسفانه در برخی از داروها کمبود داریم، ولی در داروهای حیاتی و ضروری کشور خوشبختانه امروز با توجه به ذخایر استراتژیکی که داریم، در داروهای اصلی‌مان مشکلی نداریم، اما در تأمین داروهای برند خوب، با توجه به اینکه عمده این داروهای برند از کشورهای غربی بودند، مشکلاتی هست. آن را هم پیگیر هستیم؛ ان‌شاءالله بتوانیم مشکل همه داروها را برطرف کنیم.

پیرصالحی با تأکید بر تغییر الگوی مصرف دارو در کشور، اظهار داشت: باید مصرف را ببریم به سمت داروهای ژنریک (داروهای تولید داخل)، شاید در شرایط جنگی، تأمین برخی از داروها به صورت برند مشکلاتی داشته باشد، ولی تا آنجایی که توان ما باشد برای آنها هم تلاش می‌کنیم. امروز داروهای ژنریک در کشور خوشبختانه تولید می‌شود و در دسترس است.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد کمک‌های دارویی کشورهای همسایه نیز گفت: خودشان اظهار آمادگی کردند که برخی از کمک‌های دارویی و بهداشتی را داشته باشند. ما این کمک‌ها را از طریق هلال‌احمر دریافت کردیم؛ یعنی کسی که می‌تواند کمک‌ها را از کشورهای همسایه دریافت بکند، هلال‌احمر است. اما کمک‌ها بیشتر جنبه انسان‌دوستانه دارد و خیلی نیاز کشور ما از طریق کمک تأمین نمی‌شود. عمده تأمین از طریق تولید داخل است. اگر تولید داخل را حمایت کنیم، حتماً همه نیازهای ما را برآورده می‌کند و ان‌شاءالله نیازی به کمک کشورهای دیگر هم نخواهد داشت.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنعت دارو در جریان حملات، تصریح کرد: فقط شرکت توفیق دارو مورد اصابت قرار گرفته است و خیلی از شرکت‌های دارویی ما مورد آسیب قرار گرفتند؛ ما در مجموع بیش از ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، و پخش ۷ داروخانه در تهران، و سه چهار شرکت آرایشی بهداشتی (تولیدکننده محصولات شوینده و بهداشتی) آسیب دیده‌اند. بیش از ۲۰ شهید و مجروح در حوزه تأمین و تدارک تجهیزات پزشکی و دارو داشتیم.

پیرصالحی در مورد شرکت توفیق دارو که آسیب کلی دیده بود، گفت: این شرکت مستقیم مورد هجوم قرار گرفت؛ بازسازی آن شاید چند سال زمان ببرد، ولی تولید محصولات آن را ان‌شاءالله در چند ماه آینده در شرکت‌های دیگر شروع خواهیم کرد. از ظرفیت خالی شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنیم. دانش فنی آن در کشور موجود است و به زودی ان‌شاءالله محصولاتش را در شرکت‌های دیگر تولید می‌کنیم. امیدواریم که خود شرکت هم به زودی بازسازی شود بهتر از قبل و تولیدش به چرخه برگردد.