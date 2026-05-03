به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری کردستان، از خسارت به تعدادی از واحدهای تولیدی استان در جریان جنگ اخیر خبر داد و اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان، ۱۰ واحد صنعتی و صنفی استان دچار خسارت شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه بازسازی و حمایت از این واحدها در اولویت برنامه‌های صمت قرار دارد، افزود: مشارکت و همراهی بانک‌ها در تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز این واحدها ضروری است.

در ادامه این جلسه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان نیز با اشاره به ضرورت احیای فوری واحدهای آسیب‌دیده، گفت: باید با اعطای تسهیلات مناسب، زمینه بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید فراهم شود.

ارسلان ازهاری افزود: سیستم بانکی استان با بهره‌گیری از سازوکارهای داخلی خود، نسبت به شناسایی واحدهای خسارت‌دیده و بررسی میدانی اقدام کرده و بر اساس برآورد میزان خسارت، حمایت‌های لازم را ارائه دهد.