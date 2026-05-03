۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

ورود گردوخاک خارجی خوزستان را دربرمی‌گیرد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس هشدار سطح نارنجی از اواسط دوشنبه توده گردوخاک با منشأ کشورهای همسایه وارد استان می‌شود و کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در پی دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق هشدار سطح نارنجی شماره یک مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادره از مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک هواشناسی خوزستان، ورود و تأثیر توده گردوخاک خارجی از اواسط وقت دوشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز خواهد شد.

وی افزود: این پدیده ابتدا مناطق نیمه غربی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سپس سایر مناطق خوزستان را دربرمی‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: فعالیت این توده گردوخاک تا اواسط وقت سه‌شنبه تداوم خواهد داشت و سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مختلف استان می‌شود.

