هشدار زرد گردوخاک برای خوزستان؛ کاهش دید در نیمه غربی استان از شنبه

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید هشدار سطح زرد شماره ۲۰ مرکز ملی پایش و هشدار سریع گردوخاک، از ورود توده جدیدی از گردوغبار به استان در روز شنبه خبر داد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها و تحلیل داده‌های هواشناسی از ساعات صبح روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ورود گردوخاک از سوی عراق به استان خوزستان آغاز خواهد شد.

سبزه‌زاری افزود: این پدیده تا اواخر وقت همان روز (شنبه) ادامه داشته و استان‌های همجوار و به‌ویژه مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب خوزستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را از مهم‌ترین تبعات این رخداد برشمرد و توصیه کرد: شهروندان ساکن در این مناطق، به‌ویژه گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.