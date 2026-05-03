تصادف خرمشهر - اهواز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی یکشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه رانندگی ساعت ۲۰:۳۲ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه در کیلومتر ۴۵ محور خرمشهر - اهواز رخ داد و پس از اعلام گزارش اولیه، تیم‌های عملیاتی اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی توضیح داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مرکز پیام اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، در اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری کوئیک و دنا، ۱۳ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز افزود: بلافاصله پس از دریافت خبر، پنج کد عملیاتی از اهواز و دو کد از خرمشهر به محل حادثه اعزام شد تا ضمن ارائه کمک‌های اولیه و امدادرسانی، مصدومان در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل شوند.