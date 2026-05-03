  1. استانها
  2. خوزستان
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

تصادف خرمشهر - اهواز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

تصادف خرمشهر - اهواز ۱۳ مصدوم برجای گذاشت

اهواز - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در پی برخورد دو خودروی سواری در محور خرمشهر - اهواز، ۱۳ نفر مصدوم شدند که همگی به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی یکشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این حادثه رانندگی ساعت ۲۰:۳۲ یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه در کیلومتر ۴۵ محور خرمشهر - اهواز رخ داد و پس از اعلام گزارش اولیه، تیم‌های عملیاتی اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

وی توضیح داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مرکز پیام اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، در اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری کوئیک و دنا، ۱۳ نفر مصدوم شدند که توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز افزود: بلافاصله پس از دریافت خبر، پنج کد عملیاتی از اهواز و دو کد از خرمشهر به محل حادثه اعزام شد تا ضمن ارائه کمک‌های اولیه و امدادرسانی، مصدومان در سریع‌ترین زمان ممکن به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل شوند.

کد مطلب 6819225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها