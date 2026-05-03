رضازاده: ۱۰ مورد مسمومیت با قارچ سمی در آذربایجان غربی ثبت شده است

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای فروردین تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه سال جاری، ۱۰ مورد مسمومیت با قارچ وحشی در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش محسوسی داشته است اما بر اساس آمار های کشوری استان آذربایجان غربی در رتبه دوم مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی قرار دارد.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی تاکید کرد: با وجود این کاهش، همچنان رعایت هشدارهای بهداشتی و مراجعه سریع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم مسمومیت، امری ضروری است.

رضازاده اظهار کرد: هر ساله در این فصل، به دلیل رشد قارچ‌های وحشی در مراتع و دامنه‌ها، شاهد افزایش موارد مسمومیت هستیم.

وی گفت: متاسفانه تشخیص قارچ خوراکی از سمی برای افراد عادی امکان ‌پذیر نیست و مصرف حتی مقدار کمی از این قارچ‌ها می‌تواند عوارض شدید و جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

رضازاده تاکید کرد: تنها قارچ‌های بسته‌بندی‌شده و دارای مجوز بهداشتی که از مراکز معتبر تهیه می‌شوند، برای مصرف ایمن هستند و از شهروندان درخواست می‌کنیم از جمع‌آوری و مصرف قارچ‌های خودرو به طور جدی خودداری کنند.

رئیس اورژانس آذربایجان‌ غربی با تاکید بر نقش آگاهی عمومی در کاهش حوادث گفت: پیشگیری، موثرترین راه کاهش مسمومیت‌ هاست و اطلاع‌ رسانی مستمر می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت مردم داشته باشد.