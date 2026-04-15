خبرگزاری مهر -گروه استانها:استان ایلام با تنوع اقلیمی بینظیر، پوشش گیاهی غنی و برخورداری از عرصههای وسیع جنگلی و مرتعی، از ظرفیتهای ا. رزشمندی برای تولید انواع گونههای خوراکی و محصولات طبیعی برخوردار است.
جنگلهای بلوط زاگرس که بخش عمدهای از اراضی این استان را میپوشانند، علاوه بر نقش اساسی در حفظ خاک و تنظیم چرخه آب، زیستگاه مناسبی برای رویش انواع گونههای خوراکی بهاری مانند ریواس، کنگر، پاغازه، شنگ، پونه، پشیراز و دهها گونه دیگر هستند که ارزش خوراکی، دارویی و اقتصادی قابل توجهی دارند.
در کنار این گیاهان، شرایط آبوهوایی کوهستانی و خاک حاصلخیز بسیاری از نقاط ایلام، بستری مناسب برای رشد انواع قارچهای خودرو نیز فراهم میکند.
این ظرفیت طبیعی، در صورت بهرهبرداری اصولی و هدایتشده، میتواند زمینهساز توسعه کشت صنعتی قارچ در استان باشد؛ چراکه مطالعات نشان میدهد رطوبت نسبی مناسب، دمای معتدل و وجود بقایای گیاهی در عرصههای جنگلی از مهمترین عوامل مؤثر در رویش قارچ است و این مؤلفهها در بخشهای زیادی از ایلام بهطور طبیعی فراهم هستند.
با فرا رسیدن فصل بهار و آغاز رویش قارچهای خودرو در جنگلها و مراتع استان ایلام، نگرانیها درباره افزایش موارد مسمومیت ناشی از مصرف قارچهای ناشناخته دوباره اوج گرفته است.
طی سالهای اخیر موارد متعددی از مسمومیتهای شدید و برخی موارد فوت در استانهای مختلف کشور گزارش شده که منشأ بخش قابل توجهی از آنها، مصرف قارچهای سمی بوده است؛ قارچهایی که در ظاهر تفاوت چندانی با انواع خوراکی ندارند و همین موضوع خطر را دوچندان میکند.
در روزهای اخیر همزمان با رویش طبیعی قارچها و گیاهان بهاری در سطح عرصههای جنگلی و مراتع، بسیاری از خانوادهها به جمعآوری گیاهان خودرو روی آوردهاند؛ موضوعی که هرچند در ظاهر ساده و بیخطر بهنظر میرسد، اما میتواند پیامدهای سنگینی برای سلامت مصرفکنندگان به همراه داشته باشد. شباهت ظاهری قارچهای سمی به انواع خوراکی، دشواری تشخیص آنها برای افراد غیرمتخصص و مقاومت برخی سموم قارچی به حرارت از جمله عواملی هستند که خطر مسمومیت را افزایش میدهند.
در این شرایط، مدیران حوزه منابع طبیعی و سلامت استان ایلام بر ضرورت خودداری از مصرف قارچهای خودرو تأکید دارند.
گستردگی رویش قارچ ها در ایلام
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی رویش قارچهای خودرو در استان گفت: در سطح جنگلها و مراتع استان گونههای متنوعی از قارچ رشد میکند که بسیاری از آنها از نظر شکل، رنگ، بو و سایر خصوصیات ظاهری شباهت زیادی به قارچهای خوراکی دارند. تشخیص این قارچها برای مردم عادی تقریباً غیرممکن است و همین موضوع خطر مسمومیت را بهشدت افزایش میدهد.
حجت الله فتحی با بیان اینکه برخی از سموم قارچی حتی در دمای بالا از بین نمیروند، افزود: برخی تصور میکنند که با شستوشوی کامل یا پختن قارچ میتوان خطر آن را کاهش داد، اما این باور اشتباه است. بسیاری از سموم قارچی مقاومت بسیار بالایی دارند و حتی در فرآیند آبپز، سرخکردن یا کباب کردن نیز تجزیه نمیشوند.
فتحی هشدار داد: مصرف قارچی که توسط حیوانات یا پرندگان خورده شده، دلیل بر غیرسمی بودن آن برای انسان نیست. سیستم گوارشی حیوانات با انسان متفاوت است و ممکن است آنها به ترکیباتی که برای انسان کشنده است، مقاوم باشند.
وی با اشاره به آسیبهای زیستمحیطی برداشت بیرویه گیاهان خودرو تصریح کرد: برداشت گیاهان خوراکی و دارویی باید بهگونهای باشد که به رویشگاه و پایه گیاه آسیبی وارد نشود. طبیعت برای زادآوری به زمان و فرصت نیاز دارد و برداشت بیرویه میتواند گونهها را با خطر کاهش جدی روبهرو کند.
معاون فنی ادارهکل منابع طبیعی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا آتشسوزی مراتب را از طریق شمارههای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به نیروهای حفاظتی اطلاع دهند.
هشدارهای بهداشتی نادیده گرفته می شود
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس گزارشهای وزارت بهداشت، مسمومیت با قارچهای خودرو یکی از مرگبارترین انواع مسمومیتهای اتفاقی در کشور است. برای برخی از سموم قارچی هیچ پادزهر اختصاصی وجود ندارد و اقدامات پزشکی عمدتاً بر پایه کنترل عوارض و پیشگیری از آسیب شدید کبدی و کلیوی صورت میگیرد..
علی نیکونهاد بیان کرد: مشکل اصلی این است که علائم اولیه مسمومیت ممکن است چند ساعت پس از مصرف ظاهر شوند. تهوع، استفراغ، دلدرد، اسهال، بیحالی یا زردی پوست از جمله نشانههایی هستند که باید جدی گرفته شوند. مراجعه دیرهنگام به مراکز درمانی، خطر مرگ را بهشدت افزایش میدهد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به موارد سالهای گذشته گفت: در برخی استانها مواردی از فوت شهروندان بر اثر مصرف قارچ خودرو ثبت شده است. این مسمومیتها عمدتاً ناشی از برداشت قارچ از طبیعت یا خرید قارچهای ناشناخته از کنار جادهها و بازارهای محلی بوده است.
نیکونهاد تأکید کرد: از مردم خواهش میکنیم هیچگاه قارچ خودرو مصرف نکنند. شباهت شدید قارچهای سمی و خوراکی حتی متخصصان را نیز با چالش مواجه میکند. تنها قارچهای پرورشی تولیدشده در مراکز معتبر قابل مصرف هستند.
وی در پایان از رسانهها خواست بهطور گسترده نسبت به خطرات مصرف قارچهای سمی اطلاعرسانی کنند.
با توجه به هشدارهای جدی دو دستگاه مسئول،مصرف قارچهای خودرو خطرناک و حتی مرگبار است و تنها راه پیشگیری، خودداری کامل از برداشت یا خرید قارچهای ناشناخته است.
ادارهکل منابع طبیعی و دانشگاه علوم پزشکی ایلام از تمامی شهروندان خواستهاند در برخورد با این موضوع نهایت احتیاط را داشته باشند و در صورت بروز هرگونه علائم مشکوک، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
حفاظت از سلامت مردم و صیانت از طبیعت، وظیفهای مشترک است؛ بنابراین مسئولان امیدوارند با افزایش آگاهی عمومی، در سال جاری هیچ موردی از مسمومیت با قارچهای خودرو در استان گزارش نشود.
