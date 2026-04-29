مسمومیت ۲ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی در بیجار؛ هشدار درباره خطر مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین جمشیدی با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ نفر در این شهرستان بر اثر مصرف قارچ‌های سمی دچار مسمومیت شده‌اند که پس از بستری، خدمات درمانی لازم را دریافت کرده‌اند.

جمشیدی با بیان اینکه خوشبختانه در این مدت موردی از فوت گزارش نشده است، افزود: با توجه به فصل بهار و افزایش رویش قارچ‌های خودرو، همچنان خطر مسمومیت و حتی مرگ در اثر مصرف این نوع قارچ‌ها وجود دارد.

وی با تأکید بر لزوم پرهیز از مصرف قارچ‌های خودرو در طبیعت، گفت: تشخیص سمی یا خوراکی بودن قارچ‌ها از طریق ظاهر، رنگ و بو امکان‌پذیر نیست و شهروندان باید از مصرف قارچ‌های ناشناخته خودداری کرده و تنها از مراکز معتبر اقدام به تهیه کنند.

رئیس مرکز بهداشت بیجار تصریح کرد: پختن قارچ نیز به هیچ عنوان سم آن را از بین نمی‌برد و در موارد شدید، مسمومیت می‌تواند منجر به نارسایی کبد و کلیه، کما و حتی مرگ شود.

جمشیدی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تهوع، دل‌درد، استفراغ، سردرد، سرگیجه، قرمزی پوست، تپش قلب، توهم و تشنج پس از مصرف قارچ، در سریع‌ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کرده یا با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند و از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز کنند.