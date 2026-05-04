الزام کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق از بیستم اردیبهشت در ادارات مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودی گفت: بر اساس بخشنامه جدید، ادارات استان مرکزی موظفند در ساعات اداری ۲۰ درصد و پس از ساعت ۱۳ نیز ۷۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند.

وی افزود: سال گذشته ۱۷۰ دستگاه اجرایی استان مرکزی به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف، برقشان قطع شد و امسال نیز برخوردهای مشابهی در دستور کار است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از اجرای طرح کاهش مصرف برق ادارات از بیستم اردیبهشت تا پایان شهریور خبر داد و تاکید کرد: انتظار است تمامی ادارات این استان با تعامل و همکاری لازم، از اعمال قطعی‌های احتمالی پیشگیری کنند