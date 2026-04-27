به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر دوشنبه در آیین بهره برداری از نیروگاه ۳ مگاواتی در شازند اظهار کرد: با توجه به مزایای متعدد انرژی خورشیدی از جمله تجدیدپذیری، پاکی و کاهش تلفات انتقال، توجه ویژه به مؤلفههای پدافند غیرعامل در طراحی و احداث نیروگاههای خورشیدی مورد تاکید است.
وی افزود: برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت در استان، باید زمینه جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی فراهم شود تا فرآیند بهرهبرداری با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ نیروگاه ۳ مگاواتی خورشیدی دولتی در استان مرکزی وجود دارد که ظرفیت اسمی آنها به ۲۱۰ مگاوات میرسد.
زندیه وکیلی ادامه داد: استان مرکزی به دلیل موقعیت راهبردی خود، نقش ترانزیت انرژی کشور را ایفا میکند.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با توسعه نیروگاههای خورشیدی، هدفگذاری شده است تا از مجموع ۴۶۶ فیدر (خطوط تغذیه) موجود بهرهبرداری بهینه صورت گیرد.
وی با اشاره به بهره برداری نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی شازند افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی بهویژه در نقاط مصرف، ضمن کاهش تلفات و افزایش پایداری شبکه، به مدیریت بار و ترانزیت انرژی در استان کمک میکند.
