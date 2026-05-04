امیر مهدیزاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: ابتدا از حسن اعتماد مسئولان فدراسیون تشکر کرده و با اجازه از بزرگان کاراته مسئولیتی را در رده سنی امید یا همان زیر ۲۱ سال قبول کردم که هدف اصلی اش پشتوانه سازی و تحویل استعدادهای با آتیه به تیم ملی است.

وی افزود: در این بخش کاراته کاهای با استعدادی که در نوجوانان و جوانان عملکرد و نتایج خوبی داشته و به نوعی صیقل خورده اند، شکل گرفته و مسیر پیشرفت را تکمیل می کنند. به همین دلیل است که معتقدم کار در این رده در عین سخت بودن، حساسیت بالایی دارد و در صورتی که به درستی به سرانجام برسد می تواند چرخه سازندگی و پشتوانه سازی تیم ملی را تکمیل کند.

سرمربی تیم کاراته رده زیر ۲۱ سال در مورد مهمترین برنامه های پیش روی خود گفت: مسابقات قهرمانی آسیا در اردن و قهرمانی جهان در لهستان را پیش رو داریم، قرار بود ماه های پایانی سال ۱۴۰۴ مسابقات انتخابی و قهرمانی کشور برگزار شود که به دلیل ماه مبارک رمضان و جنگ تحمیلی سوم و بروز شرایط خاص به زمان دیگری موکول شد. طبق آخرین برنامه ریزی از ۱۸ اردیبهشت ماه وارد فاز اجرایی مسابقات انتخابی و مراحل آماده شده، برنامه ها طبق پنلی که طراحی شده پیش می رود.

مهدیزاده در مورد همکاران خود گفت: فدراسیون این موضوع را برعهده بنده قرارداده که به عنوان سرمربی اسامی همکاران بدنساز و مربیان فنی را انتخاب و ارائه دهیم و پس از بررسی گزینه های مد نظر خود و هماهنگی با مسئولان کادر فنی را معرفی خواهیم کرد.

وی در مورد شرایط همکاری با سجاد گنج زاده در تیم ملی گفت: افتخار داشتم با سجاد کار تیم ملی را از مسابقات جهانی مصر آغاز کرده، لیگ جهانی و مسابقات داخلی را همکاری خوبی داشتیم، ولی از این پس تمام تمرکزم روی رده سنی امیدهاست و از کادر فنی بزرگسالان جدا شدم.

سرمربی تیم زیر ۲۱ سال ادامه داد: به واسطه شرایطی که در بالا ذکر کردم، رده سنی امید مطالبه اصلی جامعه کاراته و مسئولان فدراسیون است و خیلی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس تمام تمرکز ما روی این بخش است و از جامعه کاراته و مربیان سازنده و خوش فکر می خواهیم که کمک کند تا با هم این برنامه را پیش برده و ان شالله عملکرد خوبی داشته باشیم.