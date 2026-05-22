۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

ترکیب تیم کاتای اعزامی بانوان به قهرمانی آسیا مشخص شد

با برگزاری آخرین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی، ترکیب کاتای تیمی و انفرادی بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اندونزی مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته بانوان در بخش کاتای انفرادی و تیمی صبح امروز جمعه اول خردادماه در سالن شهید کبگانیان تهران و با حضور نفرات برگزیده برگزار شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا اندونزی مشخص گردد.

بر این اساس در بخش کاتای انفرادی فاطمه صادقی از تهران و در بخش تیمی، تیم جوانه رباط کریم از استان تهران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب السادات حسینی جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را بدست آوردند.

رقابتهای قهرمانی آسیا اندونزی اواخر خردادماه در شهر بالی برگزار خواهد شد

    • IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۱
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه تا وقتی داوری ها انسانی و بر اساس نظر شخصی داورهاست امکان حق خوری و تقلب زیاده خصوصا شرق اسیا و اندونزی. با هوش مصنوعی میشه کاتا رو عادلانه کرد

