  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

نخستین زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در مکه مستقر شدند

نخستین زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در مکه مستقر شدند

نخستن گروه زائران ایرانی که شامگاه ۱۳اردیبهشت ماه رهسپار مکه شده بود در هتل ها اسکان داده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ نخستن گروه زائران ایرانی که شامگاه ۱۳اردیبهشت ماه رهسپار مکه شده بود در هتل ها اسکان داده شدند. در این میان جلسه ستاد مکه نیز شامگاه یکشنبه و قبل از ورود زایران ایرانی برگزار شد.

در این نشست، خدمت به حجاج به‌عنوان فرصتی ارزشمند مورد توجه قرار گرفت و از تلاش‌های انجام‌شده در آغاز عملیات حج قدردانی شد. در ادامه، با اشاره به شرح وظایف ابلاغی، بر لزوم تسلط همکاران بر مسئولیتها، برنامه محوری و تبدیل اهداف به اقدامات اجرایی دقیق تأکید شد.

همچنین شناخت تعهدات و نظارت بر اجرای صحیح قراردادها از محورهای مهم این جلسه بود. دست اندرکاران با تأکید بر تعامل میان بخش‌های مختلف از جمله اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل، این هماهنگی بین واحدها را لازمه ارائه خدمات باکیفیت دانستند.

به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و ارائه گزارش‌های منظم نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست، ایام تشریق به‌عنوان مقطع حساس عملیات حج مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر حضور میدانی، ارتباط مستمر با مدیران کاروان‌ها و ایجاد آرامش برای زائران تأکید شد.

کد مطلب 6819503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها