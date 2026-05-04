نخستین زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در مکه مستقر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ نخستن گروه زائران ایرانی که شامگاه ۱۳اردیبهشت ماه رهسپار مکه شده بود در هتل ها اسکان داده شدند. در این میان جلسه ستاد مکه نیز شامگاه یکشنبه و قبل از ورود زایران ایرانی برگزار شد.

در این نشست، خدمت به حجاج به‌عنوان فرصتی ارزشمند مورد توجه قرار گرفت و از تلاش‌های انجام‌شده در آغاز عملیات حج قدردانی شد. در ادامه، با اشاره به شرح وظایف ابلاغی، بر لزوم تسلط همکاران بر مسئولیتها، برنامه محوری و تبدیل اهداف به اقدامات اجرایی دقیق تأکید شد.

همچنین شناخت تعهدات و نظارت بر اجرای صحیح قراردادها از محورهای مهم این جلسه بود. دست اندرکاران با تأکید بر تعامل میان بخش‌های مختلف از جمله اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل، این هماهنگی بین واحدها را لازمه ارائه خدمات باکیفیت دانستند.

به‌روزرسانی مستمر اطلاعات و ارائه گزارش‌های منظم نیز مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست، ایام تشریق به‌عنوان مقطع حساس عملیات حج مورد توجه ویژه قرار گرفت و بر حضور میدانی، ارتباط مستمر با مدیران کاروان‌ها و ایجاد آرامش برای زائران تأکید شد.