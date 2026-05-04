به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدخانبیگی یکشنبه (۱۳ اردیبهشت) در دوازدهمین نشست کارگروه اشتغال و توسعه کسبوکارهای فناورانه وزارت نفت در تشریح فعالیتهای این کارگروه بیان کرد: در گام نخست، شرکتهای متقاضی در قالب فراخوان شناسایی شدند و برای نخستین بار از طریق سامانه برخط و تعاملی، ثبتنام و مدارک خود را بارگذاری کردند.
وی با اعلام اینکه برای نخستین بار افزون بر ارزیابی و احراز توانمندی مالی توسط صندوق پژوهش و فناوری نفت، ارزیابی فنی طرحهای پیشنهادی متقاضیان تسهیلات از سوی چهار شرکت اصلی نیز انجام شد، افزود: در این ارزیابی معیارهایی همچون میزان تعهد اشتغال و انطباق پروژهها با نیازهای واقعی و نقشه راه فناوریهای وزارت نفت مورد توجه قرار گرفت و طرحها اولویتبندی شدند.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت با بیان اینکه در این مدل شرکتهای اصلی (نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی) با بررسی دقیق طرحها، سقف تسهیلات پیشنهادی را تعیین و به کارگروه ارائه میدهند، ادامه داد: این تغییر ساختاری با هدف حاکم شدن نگاه تخصصی و اطمینان از اجرایی شدن طرحهای پیشنهادی و هدایت منابع برای تحقق اهداف مورد انتظار است.
خانبیگی تأکید کرد: با هدف عدالتمحوری در تخصیص منابع محدود سال ۱۴۰۳، پس از تجمیع امتیازات فنی و با توجه به ارزیابیهای مالی، مصوبات کارگروه اشتغال وزارت نفت در کارگروه ملی اشتغال مطرح میشود و پس از تصویب نهایی، متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی میشوند.
بهبود چشمگیر جذب منابع
وی با بیان اینکه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲ نشاندهنده بهبود چشمگیر در جذب منابع است، گفت: با همکاری و رایزنیهای انجامشده با بانک عامل (بانک شهر) در خصوص تسهیل فرآیندها و اخذ تضمینها، جذب ۱۰۰ درصدی منابع سال ۱۴۰۲ محقق شده و حتی حدود ۲ درصد نیز در حوزه اعطای تسهیلات از منابع داخلی بانک افزون بر تکالیف مورد توافق، عملکرد بیشتری را شاهد هستیم.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت از پایان فرآیند بررسی درخواستهای متقاضیان و برنامهریزی برای برطرف کردن شکاف میان تقاضای ۵.۳ همتی متقاضیان تسهیلات و منابع محدود ۸۴۶ میلیارد تومانی تکالیف قانونی تبصره ۲ سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: طراحی و تصویب سازوکار دقیق و عدالتمحور با رویکرد تخصیص پلکانی با توجه به اولویتبندی طرحها توسط شرکتهای اصلی و سایر شاخصهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
طراحی فرمولهای اولویتبندی
خانبیگی با یادآوری اینکه واقعیسازی درخواستهای تسهیلات در سال ۱۴۰۳ مورد تأکید بوده، اما محدودیت منابع، پاسخگویی به تقاضاهای دریافتی را با چالش روبهرو کرد، افزود: این شکاف عمیق، کارگروه را ناچار به طراحی فرمولهای اولویتبندی جدید برای تخصیص تسهیلات کرده است.
وی با بیان اینکه منابع اعتباری در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ همت بوده که به ترتیب در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۲ همت و در سال ۱۴۰۳، به ۸۴۶ میلیارد تومان کاهش یافت، گفت: برای افزایش این منابع و واقعیسازی سهم صنعت نفت طی سالهای آتی در حال رایزنی هستیم.
مدیرکل امور پژوهش و فناوری وزارت نفت تأکید کرد: متقاضیان تسهیلاتی که در جنگ تحمیلی اخیر آسیب فیزیکی دیده و مدارک و مستندات را به دبیرخانه ارسال کرده اند، مشمول دریافت درصد ضریب افزایش خواهند شد.
خانبیگی اعلام کرد: با موافقت وزیر نفت، برای نخستین بار نماینده ذیحسابی نیز به ترکیب اعضای کارگروه اضافه شد و فرآیندهای نظارتی با هدف تسهیلگری و ارائه پیشنهادها اصلاحی برای دستیابی به اهداف در حال تدوین و نهاییسازی است.
