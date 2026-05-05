به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، محسن پاکنژاد، وزیر نفت در حاشیه دیدار با اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مباحث و مسائل مطرح شده در این نشست و سلسه نشستها با نمایندگان مجلس، سبب تقویت روحیه کارکنان صنعت نفت میشود.
وی با بیان اینکه امیدواریم محتوای این نشستها به گرفتن تصمیمهایی در حوزه قانونگذاری و حل برخی مشکلات صنعت نفت منجر شود، افزود: در نشست امروز با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس گزارشی از روند اقدامهای صنعت نفت طی جنگ ۴۰ روزه ارائه شد.
وزیر نفت با اشاره به دیگر موارد مطرحشده در این نشست به محاصره دریایی ایران از سوی دشمن و شرایط تولید و صادرات نفت در طول جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: نمایندگان خانه ملت نیز در باره این موارد دیدگاههایی مطرح کردند که بیشک به استمرار موفقیتهای وزارت نفت در این مسیر کمک میکند.
پاکنژاد با تأکید بر عملکرد درخشان کارکنان صنعت نفت در طول جنگ تحمیلی سوم گفت: در همه روزهای جنگ، تولید نفت خام ایران کاهش نداشت و روند صادرات نفت مطلوب بود، همچنین در رویارویی با بعضی از مشکلات و چالشها، سعی کردیم با گرفتن تصمیمهای درست در کوتاهترین زمان ممکن چالشها را مدیریت کنیم.
وزیر نفت با اشاره آسیبدیدگی بعضی از تأسیسات صنعت نفت در طول دوره جنگ تحمیلی بر اثر اصابت موشکهای دشمن آمریکایی-صهیونیستی، گفت: بازسازی این تأسیسات در کوتاهترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و هماکنون روندی مناسب را طی میکند، امیدواریم در زمانبندی مناسب بازسازیها به سرانجام برسد.
نظر شما