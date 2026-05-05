تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی مردم در اولویت صنعت پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نفت، حسن عباسزاده در نشست با انجمنها و تشکلهای صنایع پاییندستی پتروشیمی، تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع را از مهمترین دغدغههای مطرحشده دانست و بیان کرد: همه توان خود را بهکار گرفتهایم تا هر بخشی که امکان بازگشت سریعتر به تولید را دارد، در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود.
وی با تأکید بر مسئولیت صنعت پتروشیمی در قبال مردم افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی همه تلاش خود را برای تأمین پایدار مواد اولیه صنایع پاییندستی بهمنظور تولید کالاهای مورد نیاز مردم میکند.
واردات مواد اولیه
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه واردات برخی محصولات در دورههای کمبود مواد اولیه، میتواند از راهکارهای مؤثر برای عبور از شرایط موجود تا زمان بهرهبرداری کامل از ظرفیتها باشد، ادامه داد: هماهنگی بیشتر میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت و بانک مرکزی برای مدیریت بهتر شرایط اهمیت بالایی دارد و در این زمینه نشستهایی متعدد برگزار شده است و ادامه دارد.
عباسزاده با تأکید بر جایگاه مردم در عبور کشور از شرایط حساس گفت: همه از مسئولان تا بخشهای مختلف اجرایی و تولیدی وظیفه دارند توان، دانش و ظرفیت خود را برای خدمت به مردم بهکار گیرند.
وی با اشاره به نقش مهم صنایع پاییندستی در زنجیره اشتغال کشور افزود: خدمتی که در این بخش ارائه میشود بهطور مستقیم برای مردم است. بخش پاییندستی پتروشیمی سهم اصلی را در اشتغال زنجیرهای این صنعت بهعهده دارد، بنابراین انتظار ما این است که با همراهی همه بخشها، اشتغال موجود حفظ شود.
باید از منافع کوتاهمدت عبور کرد
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با یادآوری اینکه باید در این اوضاع از برخی ملاحظات و منافع کوتاهمدت برای حفظ تولید، اشتغال و آرامش مردم عبور کرد، گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همه ظرفیت در کنار فعالان صنایع پاییندستی است و تلاش میکند این همراهی به نتایج عملی منجر شود.
عباسزاده با تأکید بر تداوم نشست با تشکلها و انجمنها بیان کرد: آگاهسازی تشکلها و فعالان صنعت از وضع واقعی پتروشیمیها از اهداف مهم این همکاریهاست. از انجمنها و تشکلها انتظار داریم در چارچوب تبیین واقعیتها، این اطلاعات را به همکاران و فعالان صنفی منتقل کنند تا تصویر درستتری از شرایط، اقدامها و برنامههای در حال اجرا در اختیار بدنه تولید و صنعت قرار گیرد.
