حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا صبح روز سهشنبه سواحل جنوبی استان متلاطم خواهد بود، همچنین در این مدت نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای به نواحی شمالی استان دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود:با افزایش ناپایداریهای جوی در روز چهارشنبه احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده باران در ارتفاعات شرقی استان مورد انتظار است.
وی گفت: همچنین با وزش باد شدید شمال غربی از بامداد پنجشنبه تا روز جمعه سواحل استان مواج پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر د ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقهای خواهد بود.
وی گفت: وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در مناطق جنوبی تا نیمه شب ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰سانتیمتر و در سواحل جنوبی تا اواسط امشب ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود.
