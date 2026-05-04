نوسانات دمایی در گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای هواشناسی در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد شرایط دمایی در استان گلستان با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. بر این اساس، شهرستان علیآباد با ثبت دمای ۱۴ درجه سانتیگراد به عنوان خنکترین نقطه استان معرفی شد؛ این در حالی است که کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۳ درجه رسید.
در مقابل، اینچهبرون با ثبت دمای ۳۱ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستان استان در روز گذشته بود و اختلاف دمایی قابل توجهی را نسبت به مناطق خنکتر به ثبت رساند.
همچنین دمای حداقل شهر گرگان در صبح امروز ۱۴ درجه گزارش شده و پیشبینی میشود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۳۰ درجه سانتیگراد برسد.
بررسی دمای حداقل ایستگاههای هواشناسی استان در صبح امروز دوشنبه نیز نشان میدهد که اغلب مناطق دمایی در بازه ۱۴ تا ۱۵ درجه را تجربه کردهاند؛ بهطوریکه آققلا، اینچهبرون، بندرگز، بندرترکمن، کلاله، مینودشت، کردکوی، کارکنده و انبارالوم دمای ۱۵ درجه را ثبت کردند. علیآباد، مراوهتپه و هاشمآباد نیز دمای ۱۴ درجه داشتند و در این میان، گنبدکاووس با ۱۲ درجه خنکترین ایستگاه ثبتشده در سطح استان بوده است.
این نوسانات دمایی در حالی رخ میدهد که روند افزایشی دما در برخی نقاط استان طی ساعات روز همچنان ادامه دارد.
