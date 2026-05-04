به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری‌ صبح امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان با تقدیر از اقدامات نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت برگزاری جلسات شورای اداری در مناطق مختلف شهرستان با هدف بررسی میدانی مشکلات تاکید کرد و اظهار کرد: مدیران موظف‌ اند مصوبات جلسات را به صورت جدی پیگیری کنند و در قبال مطالبات مردم پاسخگو باشند و هیچ موضوعی نباید بدون نتیجه رها شود.

وی افزود: جلسات شورای اداری در مناطق مختلف شهرستان در راستای پیگیری مطالبات مردمی تداوم می یابد.

رئیس شورای اداری شادگان با انتقاد از روند اجرای برخی پروژه‌ها تصریح کرد: زمانبندی اجرای مصوبات بسیار مهم است و تاخیر در اجرای پروژه‌ها قابل قبول نیست و مدیران باید با مستندسازی، مکاتبات مستمر و پیگیری جدی روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کنند.

عفری‌ با اشاره به مشکلات حوزه آب، برق و کشاورزی گفت: حل مسائلی مانند افت فشار آب در برخی روستاها، تامین برق پایدار و مدیریت منابع آب کشاورزی نیازمند هماهنگی در سطح شهرستان و استان است و انتظار می رود دستگاه‌های مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به مردم بویژه در حوزه‌هایی مانند توزیع آب کشاورزی و تنظیم بازار تاکید کرد و افزود: این اقدام نقش مهمی در کاهش نارضایتی‌ ها دارد.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به وضعیت بازار خاطر نشان کرد:بازرسی و نظارت مستمر بر بازار و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط فرمانداری و دستگاه‌های نظارتی در حال انجام است.

وی همچنین بر لزوم توجه شهرداران به زیباسازی شهری، جمع‌آوری پسماند و ارتقای خدمات شهری تاکید کرد و گفت: بسیاری از این اقدامات با مدیریت صحیح و خلاقیت بدون نیاز به اعتبارات سنگین قابل انجام است.

عفری‌ در ادامه بر پرداخت به‌موقع حقوق و مطالبات کارگران تاکید کرد و افزود: همه ادارات ،‌شرکت ها و بویژه دستگاه های خدمات‌ رسان باید توجه بیشتری به معیشت کارکنان داشته باشند.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان همچنین با تاکید بر حضور مستمر مدیران در محل کار گفت: مدیران باید تمام‌ وقت در خدمت مردم باشند و ترک محل خدمت بدون هماهنگی قابل قبول نیست.