۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۰۳

شادگان برای میزبانی از گردشگران و مسافران نوروزی آماده می‌شود

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان گفت: شهرستان شادگان برای میزبانی شایسته از گردشگران و مسافران نوروزی آماده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر شادگان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ایام نوروز اظهار کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی شهرستان شادگان موظف‌ هستند با هماهنگی کامل، زیرساخت‌های لازم برای سفری ایمن و مطلوب مسافران را فراهم کنند.

وی افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی همه‌جانبه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، زمینه میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی را فراهم کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان، به‌ویژه تالاب بین‌المللی شادگان، گفت: ساماندهی اسکله گردشگری صراخیه، تأمین ایمنی قایق‌های گردشگری، ساماندهی زیرساخت‌های سایت گردشگری صراخیه، ارتقای سطح خدمات، رونق گردشگری شهرستان و استقرار و جانمایی مناسب بازارچه‌های موقت و دائمی صنایع‌دستی و محصولات بومی از اولویت‌های مهم ستاد خدمات سفر است.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی ستاد اجرایی خدمات سفر خبر داد و تصریح کرد: این کمیته‌ها با محوریت خدمات‌رسانی، امداد و نجات، امنیت، بهداشت، بازرسی، اسکان، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی و... فعالیت خود را به‌صورت منسجم و هدفمند آغاز خواهند کرد.

عفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها شهرستان شادگان برای میزبانی شایسته از گردشگران و مسافران نوروزی پای کار باشند.

