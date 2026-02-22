به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر شادگان با تأکید بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای ایام نوروز اظهار کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان و اجرایی شهرستان شادگان موظف‌ هستند با هماهنگی کامل، زیرساخت‌های لازم برای سفری ایمن و مطلوب مسافران را فراهم کنند.

وی افزود: تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند با برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی همه‌جانبه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، زمینه میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی را فراهم کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به ظرفیت‌های مهم گردشگری شهرستان، به‌ویژه تالاب بین‌المللی شادگان، گفت: ساماندهی اسکله گردشگری صراخیه، تأمین ایمنی قایق‌های گردشگری، ساماندهی زیرساخت‌های سایت گردشگری صراخیه، ارتقای سطح خدمات، رونق گردشگری شهرستان و استقرار و جانمایی مناسب بازارچه‌های موقت و دائمی صنایع‌دستی و محصولات بومی از اولویت‌های مهم ستاد خدمات سفر است.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی ستاد اجرایی خدمات سفر خبر داد و تصریح کرد: این کمیته‌ها با محوریت خدمات‌رسانی، امداد و نجات، امنیت، بهداشت، بازرسی، اسکان، حمل‌ونقل، اطلاع‌رسانی و... فعالیت خود را به‌صورت منسجم و هدفمند آغاز خواهند کرد.

عفری در پایان گفت: همه دستگاه‌ها شهرستان شادگان برای میزبانی شایسته از گردشگران و مسافران نوروزی پای کار باشند.