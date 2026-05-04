خاطره یک عضو مجلس خبرگان از شب حساس انتخاب رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به بیان نکاتی درباره جایگاه علمی مقام معظم رهبری و فضای شب انتخاب ایشان پرداخت و اظهار داشت: از آغاز جنگ ۱۲ روزه تاکنون، دشمن ۷ هزار شهید و ۷ هزار مجروح از ما گرفت و ده‌ها هزار مکان را تخریب کرد. این نشان می‌دهد که فرمایش امام شهید مبنی بر این که اینها «قابل اعتماد نیستند»، ناظر به همین موارد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه علمی والای مقام معظم رهبری تصریح کرد: زمینه اجتهاد ایشان در سطوح عالی است و حتی برخی از بزرگان حوزه علمیه قم بحث مرجعیت معظم‌له را مطرح کرده بودند، شما دیدید که فرزند آیت‌الله مرعشی نجفی (ره) به این موضوع اشاره کرد، همان شب انتخاب بود که آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله العظمی همدانی و آیت‌الله سبحانی – هر سه بزرگوار – نظر ارشادی خود را اعلام کردند که نظر ما ایشان است. این نشان می‌دهد که اجتهاد ایشان را قبول داشتند.

صلح میرزایی افزود: این مدیریت و تشخیص، متعلق به مجلس خبرگان بود که در سال ۱۳۶۸ رهبر شهید انقلاب را انتخاب کرد، آیت‌الله همدانی و آیت‌الله مکارم که جزو خبرگان تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بودند، شرایط رهبری را به خوبی درک می‌کنند. وقتی ایشان می‌گویند نظر ما ایشان است – البته اجبار نکردند – نظر ارشادی خود را بیان می‌کردند. ما فضل، زهد و ساده‌زیستی ایشان را می‌دانستیم. خودم به یاد دارم در جلساتی که خدمت معظم‌له می‌رسیدیم، سادگی و بی‌آلایشی ایشان را می‌دیدیم. نقل شده که ایشان با لباس مبدل به بازار می‌رفتند و با مردم گفت‌وگو می‌کردند تا از نزدیک در جریان امور قرار گیرند.

وی در توصیف شب حساس رأی‌گیری در قم خاطرنشان کرد: تقریباً ساعت ۱۱ و ربع شب بود که جلسه ما در قم به پایان رسید، آن شب، شب بسیار خاصی بود، در آن لحظات پراضطراب، هر لحظه نگاه می‌کردیم شاید موشکی از آن ساختمان بیاید، بارها شهادتین را زمزمه می‌کردیم. راه دیگری هم نبود؛ نمی شد، رأی‌گیری به صورت مکتوب یا مجازی انجام شود و مجبور بودیم حضوری برویم، دوستان می‌گفتند ما که از جوانان پدافند و لانچر بهتر نیستیم، آنها شهید می‌شوند، ما هم در راه انقلاب اسلامی می توانیم، شهید شویم، تنها نگرانی ما احتمال شهادت قبل از پایان رأی‌گیری بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: پس از پایان جلسه در ساعت ۱۱ و ربع شب، نیروهای امنیتی آمدند و گفتند سریعاً متفرق شوید؛ خبری از بالای شهر قم رسیده است، حدود ۲۰ دقیقه بعد به محل اقامت رسیدم و خبر همزمان دعای جوشن کبیر از تلویزیون پخش می‌شد، ناگهان شروع به اعلام خبر کردند، مردم در آن لحظه چنان تحت تأثیر داغ شهادت بودند که حتی یادشان رفته بود تکبیر بگویند. این همه اتفاقات در یک هفته رخ داده بود.

صلح میرزایی در پایان تأکید کرد: اینها همه برکات خون امام شهید است که تمام عمر خود را از سال ۱۳۳۲ برای مردم ایران وقف کرد. از آن سال می‌توان گفت که آقا وارد مبارزه شد.