برنامه ویژه برای تامین پایدار دارو؛ پیگیری افزایش پوشش بیمه ای

مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت تأمین داروها و افزایش قیمتها، گفت: در پی افزایش قیمت داروها، سازمان غذا و دارو در تلاش است تا با همکاری بیمهها، داروهایی که دچار افزایش قیمت شدهاند را پوشش دهد، در این راستا جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی برگزار کردهایم تا بودجه بیمهها افزایش یابد و حمایتهای لازم از مردم در برابر این افزایش قیمتها صورت گیرد.
وی ادامه داد: خبر خوش این است که با وجود تمامی مشکلات و محدودیتهایی که در مسیرهای حملونقل، تأمین ارز و تحریمها وجود دارد، تلاشها بر این امر متمرکز است که دارو و تجهیزات پزشکی به طور کامل به کشور وارد شود و در دوران جنگ تحمیلی نیز شاهد کمترین کمبود دارو در کشور بودیم و اکنون نیز با وجود برخی کمبودها، این موارد بیشتر ناشی از عوارض تحریمها و جنگ است، اما در تلاش هستیم تا این مشکلات را به حداقل برسانیم.
پیرصالحی همچنین در مورد تأمین مواد اولیه دارو توضیح داد: عمده مواد اولیه داروها از کشورهای هند و چین تأمین میشود و در خصوص داروهای ساختهشده که عمدتاً از کشورهای غربی وارد میشدند، به دنبال پیدا کردن مسیرهای جایگزین هستیم تا وابستگی کمتری به واردات از کشورهای غربی داشته باشیم.
وی افزود: ما به طور جدی در تلاشیم که کمبود دارو را کاهش دهیم و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند. تمامی مسئولان در سازمان غذا و دارو و دیگر ارگانها در حال کار برای تأمین داروهای مورد نیاز مردم و حمایت از آنها هستند.
