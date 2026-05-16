  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

هشدار درباره احتمال کمبود دارو در اروپا با تشدید تنش‌ها

هشدار درباره احتمال کمبود دارو در اروپا با تشدید تنش‌ها

گزارش‌ها حاکی است تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره تأمین دارو در اروپا را با چالش و احتمال کمبود روبه‌رو کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ریپورت، با افزایش تنش‌ها پیرامون ایران و احتمال اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل از جمله تنگه هرمز، برخی کارشناسان نسبت به بروز مشکل در تأمین دارو در کشورهای اروپایی هشدار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی این نگرانی‌ها وابستگی بالای صنعت داروسازی اروپا به واردات مواد اولیه از چین و هند است؛ به‌طوری که حدود ۸۰ درصد از این مواد از این دو کشور تأمین می‌شود. در عین حال، افزایش قیمت نفت و گاز نیز موجب بی‌ثباتی در این زنجیره تأمین شده و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

کند شدن یا اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل هوایی در خاورمیانه و بخش‌هایی از آسیا نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند روند انتقال مواد اولیه دارویی را با مشکل مواجه کند.

دنیس یونال، نماینده مرکز تحقیقات اقتصادی CEPII، در این باره گفت: گزینه‌های جایگزین برای حمل‌ونقل وجود دارد، اما این روش‌ها هزینه بیشتری دارند و با توجه به پیچیدگی زنجیره تأمین برخی مواد، ادامه این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به کمبود دارو منجر شود.

علاوه بر این، بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت داروسازی مانند اتیلن، اوره و پارافین به‌طور مستقیم از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌شوند؛ موضوعی که حساسیت این زنجیره را نسبت به تحولات منطقه افزایش داده است.

به گفته شرکت بیمه کوفاس، داروهایی مانند پاراستامول و برخی آنتی‌بیوتیک‌ها بیش از سایر محصولات در معرض خطر کمبود قرار دارند. جو دویت، نماینده این شرکت، در این باره اظهار داشت: پشت بسیاری از داروهایی که با قیمت اندک عرضه می‌شوند، وابستگی گسترده‌ای به مشتقات نفتی وجود دارد و در صورت فشار بر این سیستم، نه تنها قیمت‌ها افزایش می‌یابد بلکه دسترسی فیزیکی به برخی مواد نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود.

پیش از این نیز روزنامه «لو پاریزین» به نقل از کنفدراسیون مشاغل کوچک در بخش ساخت‌وساز فرانسه (Capeb) گزارش داده بود که در پی تحولات مرتبط با ایران، قیمت مصالح ساختمانی در این کشور افزایش قابل توجهی داشته است.

کد مطلب 6831231
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها