صداهای روزمره، مبتلایان کمردرد مزمن را آزار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش دادهاند که افراد مبتلا به کمردرد، صداها را متفاوت و شدیدتر پردازش میکنند و این به درد آنها میافزاید.
«یونی آشار»، محقق ارشد و مدیر مشترک برنامه علوم درد در دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو آنشوتز، گفت: «یافتههای ما آنچه را که بسیاری از بیماران سالهاست میگویند تأیید میکند که صداهای روزمره واقعاً خشنتر و شدیدتر به نظر میرسند.»
آشار در یک بیانیه خبری گفت: «این یافته به ما میگوید که کمردرد مزمن فقط مربوط به کمر نیست. یک تقویت حسی گستردهتر در مغز اتفاق میافتد و در را برای درمانهایی که میتوانند به کاهش آن صدا کمک کنند، باز میکند.»
برای مطالعه جدید، محققان ۱۴۲ بزرگسال مبتلا به کمردرد مزمن را با ۵۱ فرد بدون درد مقایسه کردند.
از همه شرکتکنندگان تصویربرداری MRI مغز انجام شد که در طی آن از آنها خواسته شد کارهایی مانند گوش دادن به صداها را انجام دهند.
این مطالعه نشان داد که به طور متوسط، بیماران مبتلا به کمردرد نسبت به ۸۴ درصد از افراد بدون درد، واکنش قویتری به صداها نشان میدهند.
محققان همچنین دریافتند که مغز آنها در مناطقی که در ابتدا سیگنالهای صوتی را دریافت میکنند، این پاسخ را نشان نمیدهد. در عوض، پاسخهای قویتری در مناطقی از مغز که صدا را پردازش میکنند (قشر شنوایی) و احساسات (اینسولا) یافت شد.
در عین حال، فعالیت کمتری در مناطقی از مغز وجود داشت که معمولاً به آرام کردن یا تنظیم واکنشها کمک میکنند.
آشار گفت: «مغز آنها در مناطقی که هم بلندی صدا و هم تأثیر عاطفی آن را پردازش میکنند، به طور متفاوتی پاسخ میدهد.»
این تیم تحقیق همچنین گزینههای درمانی را بررسی کرد و دریافت که درمان پردازش مجدد درد در مدیریت این حساسیت مؤثرترین است.
در این درمان، به افراد آموزش داده میشود که درد را به عنوان مشکلی ناشی از مغز و نه فقط کمر، دوباره تفسیر کنند.
محققان گفتند که مطالعات قبلی نشان دادهاند که این درمان میتواند به دو سوم افراد مبتلا به کمردرد مزمن کمک کند تا بدون درد یا تقریباً بدون درد شوند.
محققان گفتند نتایج این مطالعه جدید نشان داد که درمان بازپردازش درد نه تنها پاسخ مغز به صدا را کاهش میدهد، بلکه فعالیت مناطقی را که در تنظیم تجربیات ناخوشایند نقش دارند، افزایش میدهد.
آشار گفت: «این مطالعه نشان میدهد که پاسخ حسی اغراقآمیز مغز میتواند با درمان روانشناختی بهبود یابد، بنابراین این حساسیت قابل درمان است.»
او گفت: «این یافتهها نشان میدهد کمردرد مزمن فقط یک مشکل در کمر نیست. مغز با تقویت طیف وسیعی از احساسات- سیگنالهای حسی از کمر، صداها و احتمالاً سایر احساسات- نقش اصلی را در ایجاد درد مزمن ایفا میکند.»
محققان در مرحله بعدی قصد دارند حواس دیگری غیر از شنوایی- مانند نور، بو یا طعم- را آزمایش کنند تا ببینند آیا درد مزمن باعث حساسیت در آنها نیز میشود یا خیر و کدام مناطق مغز در این امر دخیل هستند.
