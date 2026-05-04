اقتداری که بلوف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شهید سلیمانی در این سخنرانی با تاکید بر اینکه هر فشاری بر ما در فشار بر دیگران منعکس میشود، گفته بود: اینکه مسئولان ما گفتند اگر نفت ما به فروش نرسد نفت دیگری هم به فروش نمیرسد؛ بلوف نیست؛ این شدنی و امکانپذیر است و امروز بستن تنگه هرمز برنامه جمهوری اسلامی است. سخنان فرمانده شهید نیروی قدس سپاه ۶ سال پیش بیان شد، اما گویا برای همین امروز است و از ارزش خبری «تازهای» برخوردار است، به قدرت بازدارندگی ایران و برگهایی که میتوانیم برای دشمن متجاوز رو کنیم اشاره کرده بود.
رئیسجمهور تروریست آمریکا قبلا پیرامون شهادت «حاج قاسم» گفته بود یکی از اقدامات مهمی که در دوره نخست ریاستجمهوریام انجام داد ترور «قاسم سلیمانی» بود، با این اقدام، ایران در منطقه ضعیف شد. حال باید خطاب به رئیسجمهور آمریکا گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده است چگونه و با چه نیروهایی پادگانهای ایالات متحده در منطقه را از بین برد؟! اگر ایران در منطقه حرفی برای گفتن ندارد، چگونه و چه کسانی، جبهه مقاومت (حزبالله لبنان و انصارالله یمن) را برای تقابل با آمریکاییها و رژیم صهیونی به صف کرد؟ بنابراین اگر سکاندار کاخ سفید، شکست خود را توجیه نکند، باید شک کرد!
ایران پس از انقلاب ۵۷ با رهبری حضرت روحالله توانست هشت سال مقابل دشمن بعثی ایستادگی کند به گونهای که یک وجب از خاک کشور در اختیار بعثیها و حامیان غربیاش قرار نگرفت. پس از پایان جنگ هشت ساله و در دوره زعامت رهبری حضرت آیتالله خامنهای (قدس سره) قدرت دفاعی کشورمان سال به سال افزایش چشمگیری پیدا کرد و در حال حاضر از کشورهای تاثیرگذاری شناخته میشود که میتواند سرش را با افتخار بالا نگه دارد و «پز» صنعت دفاعی و موشکهای برد بالای خود را به دیگران ـ دوستان و دشمنان ـ بدهد.
برای اقتدار ایران
رهبر شهیدمان هم بارها و بارها پیرامون قدرت دفاعی «جمهوری اسلامی» سخن میگفتند. فقط دو سخنرانی ایشان را مرور میکنیم؛ ایشان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت سال ۹۶ در یک سخنرانی فرموده بودند: «قدرت نظامی، مایه اقتدار است. میبینید، درباره مسائل موشکی چه جنجالی در دنیا راه میاندازند، که ایران موشک دارد، ایران موشک دقیق دارد. بله، ما موشک داریم، موشک دقیق [هم] داریم؛ موشک ما هدف را از فاصله چند هزار کیلومتری با فاصله چند متری قادر است بزند؛ این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ میکنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد؛ انشاءالله. با این هم چون مایه اقتدار کشور است مخالفند، با آن دعوا دارند، غیظ و غضب دارند. میبینید چه میکنند در دنیا.»
دیگر سخنرانی ایشان به سال ۹۵ برمیگردد که درباره چرایی توان نظامی ایران، گفته بودند: «قدرتهای دنیا که شما میبینید با صدای کلفت حرف میزنند، زور میگویند، غلط میکنند، حرفهای بد میزنند و زورگویی میکنند، بیشتر از همه به استناد همان سلاحهایی است که دارند؛ آنوقت ما در مقابل اینها بیاییم دست خودمان را خالی کنیم؟ سپاه که پیشرفتهای موشکی خودش را نشان میدهد، نه فقط مایه افتخار و مباهات ایرانیها [است، بلکه] وقتی این موشکهای سپاه با این دقت و با این زیبایی آزمایش میشود، خیلی از ملتهای آزادیخواه دور و بر ما که دلشان از آمریکا و از رژیم صهیونیستی خون است، خوشحال میشوند. وقتی اینها انجام میگیرد، ما بیاییم اینها را بکوبیم و بگوییم آقا! امروز دیگر روز موشک گذشته! نه، روز موشک نگذشته. دشمن دائم در حال بهروز کردن خود و آماده کردن خود است، [بعد] ما اینجا سادهلوحانه خودمان را عقب بکشیم و بگوییم نه.»
رهنمودهای فرمانده شهید کل قوا در دستور کار قرار گرفت و امروز، دست ایران در «آفند» و «پدافند» کاملا پر است. دو حوزه آفندی (تهاجمی) و پدافندی (دفاعی)، نیازمند درک این واقعیت است که ایران در دهههای اخیر از یک قدرت منطقهای معمولی به یک بازیگر با «دکترین دفاعی غیرمتعارف» تبدیل شده است. به دلیل محدودیت در برخورد مستقیم با ابرقدرتها، ایران به سمت استراتژیهایی رفته که هزینه هرگونه حمله را برای دشمن به شدت بالا میبرد.
عوامل تاثیرگذار در قدرت دفاعی ایران
توان آفندی (تهاجمی): استراتژی «دست بلند و دوربرد» قدرت آفندی ایران برخلاف تصور عمومی، صرفا به معنای داشتن تانک یا جنگنده نیست، بلکه بر پایه «بازدارندگی از راه دور» بنا شده است در همین راستا باید عوامل زیر مورد توجه قرار گیرد: موشکها و پهپادها (ستون اصلی): ایران یکی از پیشروترین کشورهای منطقه در زمینه فناوری موشک و پهپاد است. موشکهای بالستیک با برد بالا و دقت نسبتا خوب و همچنین پهپادهای انتحاری (مانند خانواده شاهد) که ارزان هستند اما قابلیت اشباع کردن پدافند دشمن را دارند، اصلیترین ابزار آفندی ایران محسوب میشوند. این ابزارها اجازه میدهند ایران بدون نیاز به حضور مستقیم ناوگان هوایی، اهداف استراتژیک را در فواصل دور هدف قرار دهد.
نیروی دریایی و جنگ نامتقارن: در دریا، ایران به جای تکیه بر ناوگانهای بزرگ و گرانقیمت، روی «ناوگان کوچک و سریع»، زیردریاییهای کوچک و موشکهای دریایی تمرکز کرده است. این استراتژی برای کنترل تنگه هرمز و ایجاد تهدید برای کشتیهای دشمن در آبهای محدود بسیار کارآمد است.
نیروی هوایی: ایران پس از اولین جنگ تحمیلی سعی کرد با استفاده از بازسازی جنگندههای قدیمی و تلاش برای دستیابی به جنگندههای نسل جدید، قدرت و توان «نهاجا» را در میدان بسیار بالا ببرد و این کار هم انجام شد. برای نمونه میتوان به حیرت یک رسانه غربی از توان نیروی هوایی در جنگ ۴۰ روزه پرداخت. NBC از عبور اف-۵ نیروی هوایی ایران از پدافند آمریکا و بمباران اهدافی در کویت حیرت کرد و در مطلبی نوشت: در جریان جنگ، یک اف-۵ ایرانی، توانست از پدافند مشترک آمریکا و کویت بگذرد و یک پایگاه آمریکا در کویت را در هم بکوبد که این واقعه، یک شگفتی تاریخی و تکنولوژیکی است. این رسانه آمریکایی به نقل از سه مقام آمریکایی، دو دستیار کنگره و یک فرد دیگر آگاه به این موضوع تاکید کرد: «پایگاهها و تجهیزات ایالات متحده در سراسر خاورمیانه توسط جمهوری اسلامی ایران از جمله توسط یک جنگنده اف-۵ ایرانی و حتی با وجود پدافند هوایی آمریکا، مورد حمله قرار گرفتهاند و تعمیرات آن میتواند میلیاردها دلار هزینه داشته باشد.»
توان پدافندی: استراتژی «سپر چندلایه» ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و تهدیدهای متعدد، سرمایهگذاری سنگینی روی پدافند انجام داده تا از زیرساختهای حیاتی خود محافظت کند.
سلسله مراتب پدافندی: ایران تلاش کرده یک سیستم پدافندی چندلایه ایجاد کند، یعنی از پدافندهای دوربرد (مثل Bavar-۳۷۳ یا سیستمهای مشابه) برای مقابله با اهداف دور، تا پدافندهای میانبرد و کوتاهبرد، مثل مجموعههای توپهای ضد هوایی و موشکهای سطح به سطح برای مقابله با اهداف نزدیک بهره ببرد.
پدافند هوایی و موشکی: تمرکز بر سیستمهایی است که بتوانند با پهپادها، موشکهای کروز و حتی هواپیماهای نسل چهارم و پنجم مقابله کنند. توسعه سیستمهای راداری جدید برای شناسایی اهداف با سطح مقطع کم (Stealth) از اولویتهای پدافندی ایران است.
- پدافند غیرعامل: پدافند غیرعامل، نماد عقلانیت دفاعی و دوراندیشی راهبردی در صیانت از اقتدار ملی است. تجربههای تاریخی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در دوران دفاع مقدس، ضرورت این نوع دفاع را بهعنوان رکن مکمل امنیت ملی اثبات کردهاند. امروز نیز، تجربه دو جنگ تحمیلی اخیر بار دیگر نشان داد که تهدیدات میتوانند در قالبهای پیچیده و ترکیبی، با سرعت و شدت بروز کنند و تنها ملتهایی که از زیرساختهای مقاوم، آمادگی همگانی و انسجام ملی برخوردارند، توان ایستادگی و حفظ ثبات را خواهند داشت.
به واسطه همین قدرت دفاعی است که نیروهای مسلح بدون لکنت زبان و با صراحت تمام برای تهدیدات دشمن رجزخوانی میکنند. روز گذشته سرلشکر محسن رضایی در واکنش به یاوه گوییهای ترامپ در صفحه شخصیاش در فضای مجازی نوشت: آمریکا تنها دزد دریایی در جهان است که ناو هواپیمابر دارد. توانایی ما در مقابله با دزدان دریایی کمتر از توانایی ما در غرق کردن کشتیهای جنگی نیست. خود را برای مواجهه با گورستانی از ناوها و نیروهایتان آماده کنید، همانطور که لاشه هواپیماهایتان در اصفهان جا ماند.
علاوه بر او، امیر اکرمینیا، سخنگوی ارتش ۱۷ فروردین در گفتوگویی تلویزیونی با بیان اینکه مسئولیت اصلی نیروهای مسلح، مدیریت میدان و اجرای ماموریتهای دفاعی است و در این مسیر، آمادگی لازم از گذشته ایجاد شده است، تاکید کرده بود: آمادگیهای لازم برای مواجهه با شرایط جدید ایجاد شده و امروز نیروهای مسلح در حال انجام وظایف خود هستند.
بهره سخن
به هرحال، سه ماموریت اصلی یعنی حفظ نظام، حفظ استقلال و صیانت از تمامیت ارضی کشور بر عهده نیروهای مسلح است و تمامی اقدامات در میدان نیز در همین چارچوب انجام میشود و نحوه نقشآفرینی دلاورمردان ایرانی در میدان بهگونهای طراحی شده که امکان تداوم آن در بلندمدت وجود داشته باشد و نیروهای مسلح این آمادگی را دارند تا هر زمان که مسئولان عالیرتبه سیاسی کشور تشخیص دهند، به این مسیر ادامه دهند.
وقتی از قدرت بازدارندگی و گزینههای بالقوه ایران روی میزن صحبت میشود، بلوف نمیزنیم؛ از واقعیتها سخن به میان میآوریم. واقعیت این است: توان دفاعی ایران از نظر «آفندی» و «پدافند ی»در سطح استانداردهای منطقهای بسیار بالا و حتی فراتر از انتظار است.
