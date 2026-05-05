دهستانی: توسعه پایدار یزد در گرو پایبندی به اصول پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی در نخستین جلسه شورای پدافند غیرعامل استان یزد که با حضور معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد بیان داشت: میزبانی اتاق بازرگانی استان از اولین جلسه بیانگر درک عمیق از ضرورت هم‌افزایی میان حاکمیت، صنعت و بخش خصوصی در ارتقای تاب‌آوری زیرساختی است.

معاون استاندار یزد در ادامه افزود: پدافند غیرعامل در ادبیات علمی امروز، به‌عنوان مجموعه‌ای از اقدامات پیشینی، ساختاری و مدیریتی تعریف می‌شود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و تضمین تداوم کارکرد سامانه‌های حیاتی در برابر تهدیدات چندلایه طراحی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد با تأکید بر الزام رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی طرح‌های توسعه‌ای گفت: هیچ توسعه‌ای نباید در استان یزد بدون پیوست پدافند غیرعامل اتفاق بیفتد.

دهستانی همچنین با اشاره به تأثیر جنگ ترکیبی بر دوچندان شدن اهمیت تاب آوری زیرساخت‌ها از جمله شریان های حمل‌ونقلی گفت: یزد به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ویژه خود از اهمیت راهبردی در حوزه حمل و نقل برخوردار است.

وی افزود: در سند «یزد پایدار»، ۳ محور اصلی به پدافند غیرعامل اختصاص‌یافته که باید به‌صورت بومی، سازمانی، داده‌محور، مبتنی بر کار سیستمی و تاب‌آور اجرایی شود.

دهستانی در پایان با تأکید بر الزام پدافند غیرعامل در تمامی طرح‌های توسعه‌ای خاطرنشان کرد: