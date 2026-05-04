۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

عاملان قدرت‌نمایی و ایجاد ارعاب در خرم‌آباد دستگیر شدند

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: عاملان قدرت‌نمایی و ایجاد ارعاب در خیابان شریعتی خرم‌آباد دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قداره‌کشی سه نفر با استفاده از قمه در خیابان شریعتی خرم‌آباد، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

این افراد با ایجاد اخلال در نظم عمومی، باعث ارعاب شهروندان و واردکردن خسارت به خودرو شهروندان شده و پیش از رسیدن مأموران از محل متواری شده بودند. بااین‌حال، مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق، هویت هر سه نفر را شناسایی کرده و مخفیگاه آنان را در یکی از روستاهای توابع شهرستان خرم‌آباد کشف کردند.

با هماهنگی قضایی، تیم عملیاتی پلیس لرستان در یک عملیات منسجم و ضربتی، این سه نفر را در مخفیگاهشان به همراه یک قبضه سلاح شکاری و یک‌تیغه قمه دستگیر کردند.

متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان هشدار جدی پلیس و دستگاه قضائی لرستان به مخلان نظم و امنیت: امنیت مردم خط‌قرمز ماست!

هرگونه اقدام برای برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی و سلب آسایش شهروندان با قاطعیت تمام و در چارچوب قانون، مجازات در پی خواهد داشت. پلیس با همکاری دستگاه قضائی، با مخلان نظم و امنیت با نهایت اقتدار برخورد خواهد کرد.

شهروندان گرامی، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق ۱۱۰ گزارش دهید.

