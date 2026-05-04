درخشش نمایندگان کردستان در مسابقات قرآن روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله منطقهای مسابقات قرآن کریم ویژه روستاییان و عشایر کشور در منطقه چهار ظهر دوشنبه به میزبانی سنندج برگزار شد و در پایان، نفرات برتر رشتههای مختلف معرفی شدند.
در این دوره از رقابتها که با حضور شرکتکنندگانی از استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و کردستان برگزار شد، سه نفر از فعالان قرآنی استان کردستان موفق شدند جواز حضور در مرحله سراسری را کسب کنند.
بر اساس این گزارش، در بخش آقایان و در رشته ترتیل، حمید قربانی از کردستان با کسب رتبه نخست به مرحله سراسری راه یافت.
در بخش بانوان نیز اسوه محمودی در رشته حفظ کل و کیمیا سلیمیزند در رشته ترتیل بزرگسالان از استان کردستان با قرار گرفتن در جمع برگزیدگان، به مرحله نهایی این مسابقات صعود کردند.
در سایر رشتهها نیز نفرات برتر از استانهای مختلف معرفی شدند و برگزیدگان با کسب حد نصاب امتیاز لازم، جواز حضور در مرحله سراسری مسابقات قرآن کریم روستاییان و عشایر کشور را به دست آوردند.
گفتنی است، این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای برتر در مناطق روستایی و عشایری برگزار میشود.
نظر شما