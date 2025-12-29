حجتالاسلام والمسلمین سعید سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ثبتنام از روستاییان و عشایر استان چهارمحال و بختیاری در سی و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار کرد: این رویداد قرآنی ویژه روستاییان و عشایر همه ساله همزمان با جشنهای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در تمامی استانها برگزار میشود.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مسابقات قرآن روستاییان و عشایر استان در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان برگزار میشود، ادامه داد: بانوان و آقایان روستایی و عشایری در ردههای سنی ۹ الی ۱۷ سال و نیز ۱۷ تا ۵۵ سال تا ۲۰ دیماه میتوانند نامنویسی کنند.
سعیدی بیان کرد: قاریان، حافظان و حاملان قرآن کریم میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه شرایط و ثبتنام در سی و یکمین دوره مسابقات قرآنی ویژه روستاییان و عشایر از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/goQbdpF اقدام کنند.
وی با تصریح اینکه این رویداد قرآنی در رشتههای حفظ کل قرآن کریم و حفظ ۱٠ جز، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل و قرائت تحقیق و اذان برگزار میشود، گفت: همچنین گروههای سرود و همخوانی ۵ تا ۷ نفره ویژه نوجوانان با موضوعات قرآن و نماز، امام زمان (عج) و انتظار و حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) میتوانند با ارسال آثار خود، در این رقابت ثبتنام کنند.
مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مرحله استانی مسابقات قرآن کریم روستاییان و عشایر تا ۲۰ بهمن برگزار و برگزیدگان هر رشته به مرحله منطقهای معرفی خواهند شد. همچنین مرحله نهایی این رویداد قرآنی اردیبهشتماه سال آینده برگزار میشود.
یادآور میشود، علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال کلیپ سرود و فعالیت قرآنی خود به ادمین کانال کشاورز سلام به نشانی @keshavarz_admin پیام دهند یا عدد ۷۲ را به ۳۰۰۰۱۵۱۵ پیامک کنند.
