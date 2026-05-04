آغاز ساخت مستند شهید دریا ( شهید محمد امین احمد حاجی) در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، مستند شهید دریا ( شهید محمد امین احمد حاجی) به کارگردانی و تهیه کنندگی مهدی بناء ازغندی در استودیو آدینه تربت وابسته به نهاد امامت جمعه تربت حیدریه آغاز شد. این مستند روایتی متفاوت از روند زندگی شهید احمد حاجی در جریان جنگ رمضان است.

این مستند که با همکاری دفتر امام جمعه، دفتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تیپ۱۷۷ شهید محمد جعفر نصر اصفهانی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کانون فرهنگی هنری شهید حجتی همکاری و تعامل کردند در حال ساخت است.

مهدی بنا، کارگردان و تهیه کننده این مستند به فعالیت های خود در جنگ تحمیلی سوم اشاره و اظهار کرد: ما از همان ابتدای جنگ تصمیم گرفتیم وقایع را ثبت کنیم، اما کم کم به این فکر افتادیم که شکل روایت را تغییر دهیم و کارمان را با فرمی جدید حتی در بستری جدید مثل فضای مجازی منتشر کنیم.