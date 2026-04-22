خراسان رضوی در جنگ تحمیلی سوم ۵۹ شهید تقدیم ایران اسلامی کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی ضمن ادای احترام به ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اظهار کرد: شهدا در هر زمینه ای که باشند، نیروی ارتش، سپاه، انتظامی و مردمی، نگاه ما این است که همه این شهدا برگزیده بودند و همین موضوع را به جرات از تمامی اعضای خانواده بارها و بارها شنیدیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: این استان تا امروز دوم اردیبهشت ماه، ۵۹ شهید در جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی، تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.

وی تصریح کرد: استان خراسان رضوی در جنگ تحمیلی سوم ۵۹ شهید تقدیم کرده است که ۲۳ شهید مربوط به نیروی پر افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران، ۱۷ شهید نیروی با صلابت سپاه پاسداران، ۸ شهید مربوط به نیروی انتظامی، یک شهید بسیجی و ۱۰ شهید مردمی هستند.

خدیوی به آمار شهدای بانو اشاره کرد و گفت: از این تعداد شهدا، سه شهیده به نام‌های «نگار میردوست» و مادر و دختر به نام‌های «فاطمه حکیم» و «سیده زهرا واعظی» که همسر و دختر شهید «حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات ایران هستند، در لیست شهدای جنگ سوم تحمیلی خراسان رضوی قرار دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی به شهید بسیجی اشاره و ادامه داد: یک پرستار بسیجی شهید به نام «حسین عشقی» از کادر درمان بیمارستان هاشمی نژاد مشهد داریم که افتخار این خطه و نیروهای درمان شده است.

وی ادامه داد: از بین ۲۳ شهید نیروی ارتشی ۷ شهید مربوط به ناو دنا و دو شهید مربوط به ناو جماران می‌باشد.

خدیوی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در مشهد و شهرستان‌ها، با تمامی ۵۹ خانواده شهید دیدار انجام شده، و خدمت رسانی به خانواده این عزیزان در اولویت فعالیت بنیاد قرار دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ادامه داد: همچنین امروز شهادت «محمد رضا ابراهیم زاده» اعلام شده است، که به زودی جزئیات و مراسم تشییع و وداع اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ به زودی صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در برنامه زنده تلویزیونی و رادیویی جزئیات بیشتر از آمار شهدای خراسان رضوی را اعلام خواهد کرد که اطلاع رسانی از طریق سایت ایثار و کانال ایثار رضوی انجام می‌شود.