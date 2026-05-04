اختصاص ۲۰ درصد بودجه عمرانی سنندج به آموزش؛قدردانی فرماندار از معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه نواحی یک و دو آموزش و پرورش سنندج با حضور فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد، با قدردانی از زحمات فرهنگیان اظهار کرد: قدردان تلاشهای همه معلمان هستیم و معلمان نمونه، الگوهایی هستند که نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت ایفا میکنند.
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای آموزشی در شهرستان گفت: یکی از مهمترین دغدغههای ما ارتقای سرانههای آموزشی و رسیدن به میانگین کشوری و استانی است و در حال حاضر با استانداردهای مطلوب فاصله داریم.
تخصیص ۲۰ درصد بودجه عمرانی به آموزش
فرماندار سنندج افزود: در کمیته برنامهریزی شهرستان تصمیم گرفته شد ۲۰ درصد از بودجه عمرانی به حوزه آموزش اختصاص یابد که نشاندهنده عزم جدی مدیریت شهرستان برای جبران کمبودها در این بخش است.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی در نواحی یک و دو و بهویژه مناطق حاشیهای شهر گفت: این کمبودها علیرغم تلاش فرهنگیان، بر کیفیت آموزش تأثیرگذار بوده و نیازمند توجه ویژه است.
بهرهبرداری از بزرگترین زمین ورزشی دانشآموزی کشور
سجادی همچنین از افتتاح بزرگترین زمین چمن مصنوعی دانشآموزی کشور در منطقه سلیمانخاطر سنندج خبر داد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی دانشآموزی در اولویت برنامههای شهرستان قرار دارد.
وی با اشاره به چالشهای آموزش در فضای مجازی افزود: معلمان امروز با وجود مشکلات، تلاش مضاعفی دارند اما بازدهی آموزش حضوری قابل مقایسه با آموزش مجازی نیست و این قشر در خط مقدم جهاد آموزشی قرار دارند.
در پایان این مراسم، از معلمان نمونه نواحی یک و دو سنندج با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
نظر شما