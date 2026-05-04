۱۲۵۰ زائر مازندرانی روانه سفر معنوی حج می شوند

علی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مدینه اعلام کرد: با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات مورد نیاز برای حضور زائران مازندرانی در مدینه و مکه انجام شده است.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت آگاهی زائران از روند اجرایی حج تمتع امسال افزود: مدیران کاروان‌ها موظف هستند بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، اطلاعات لازم را به‌صورت دقیق و شفاف در اختیار حجاج قرار دهند تا زائران با آمادگی کامل در این سفر معنوی حضور یابند.

وی با بیان اینکه تمامی حجاج ایرانی در حج امسال ابتدا به مدینه اعزام می‌شوند، اظهار داشت: زائران مازندران نیز در قالب این برنامه، به مدت شش روز در مدینه اقامت خواهند داشت و سپس راهی مکه مکرمه می‌شوند.

مدیر حج و زیارت مازندران از اعزام هزار و ۲۵۰ زائر این استان در قالب ۱۰ کاروان خبر داد و گفت: این زائران طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه از طریق ایستگاه‌های پروازی تهران و گلستان به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

اسماعیلی در ادامه با تأکید بر وضعیت مطلوب زائران ایرانی در عربستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر حجاج ایرانی در سلامت و آرامش کامل به سر می‌برند و با توجه به تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیچ‌گونه نگرانی از بابت امنیت سفر حج تمتع وجود ندارد.

وی در پایان از زائران خواست با اطمینان خاطر و رعایت توصیه‌های مسئولان، این سفر معنوی را با آرامش و آمادگی کامل آغاز کنند.