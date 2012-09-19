ارسال 123 تن دارو و تجهیزات برای حج تمتع به عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد موسوی شامگاه چهارشنبه در همایش زائران حج تمتع استان فارس اظهار داشت: در حج امسال علاوه بر خدماتی که بیمارستانهای عربستان به زائران ارائه می دهند دو بیمارستان در مکه و مدینه نیز برای ایرانیان احداث شده که 300 پزشک متخصص کشور در زمینه های مختلف در آنها آماده خدمات رسانی به زائران هستند.

وی ادامه داد: در هتلهای محل اقامت زائران نیز یک پزشک به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی است تا ایرانیان امسال در سفر معنوی حج به لحاظ بهداشت و درمان با مشکلی روبرو نشوند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از حاجیان ایرانی با مشکل گرمازدگی روبرو می شوند امسال علاوه بر منا در عرفات نیز پایگاه هایی به منظور خدمات رسانی ایجاد می شود.

حجت الاسلام موسوی ایجاد سه پایگاه اورژانس، برقراری آزمایشگاه ، سونوگرافی،اکو و نیز ایجاد شش مطب پزشک مخصوص بانوان در مکه و سه مطب در مدینه رابه عنوان بخش دیگری از خدمات بهداشتی درمانی حج تمتع امسال نام برد.

مدینه آخر بودن زائران فارس

وی همچنین تاکید کرد: براساس توافقات انجام شده امسال تمامی زئران ایرانی حج تمتع با پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی به عربستان سفر می کنند.

رئیس سازمان حج وزیارت کشورافزود: امسال حجاج استان فارس مدینه آخر هستند و از 22 مهر ماه فعالیت انتقال آنها با استفاده از 9 پرواز به عربستان آغاز می شود.

جلوگیری از گم شدن زائران با استفاده ازتمهیدات ویژه

حجت الاسلام موسوی در ادامه به تمهیدات ویژه این سازمان برای جلوگیری از گم شدن ایرانیان در سفرحج تمتع اشاره کرد وابراز داشت: امسال زائران ایرانی بالای 70 سال که تعدادشان نزدیک به 10 هزار نفر است طی مراسم حج تمتع از دستبند های ویژه ای استفاده می کنند که مشخصات کاروان به طور کامل برروی آنها حک شده و علاوه برآن بر روی چادر بانوان ایرانی نیز شماره تلفن رئیس کاروان ذکر می شود.

رزو بهترین هتل ها برای حجاج ایرانی

وی همچنین از تلاش های انجام شده در راستای رزو بهترین هتل های مکه ومدینه برای حجاج ایرانی یاد کرد وگفت: در مراسم حج تمتع امسال هتل های ایرانیان در مدینه نزدیک به حرم و منطقه مرکزی هستند و در مکه نیز هتل ها نزدیک به مشاعر رزو شده اند.

استفاده 95 درصد هتل ها از ظروف چینی

رئیس سازمان حج و زیارت کشور یادآور شد: در حج تمتع امسال بیش از 95 درصد هتل های مورد استفاده ایرانیان به جای ظروف یکبار مصرف از ظرف های چینی برای خدمات دهی به زائران استفاده می کنند.

حجت الاسلام موسوی عنوان کرد: امسال تمام آشپزخانه های مورد استفاده برای غذای زئاران ایرانی خانه خدا صنعتی و متمرکز هستند و در هروعده توانایی ارائه غذا به بیش از 75 هزار نفر را دارند.

زائران سفیران شهدا و ایران اسلامی

وی سپس زائران را سفیران شهدا و ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: حجاج ایرانی در این سفر هم فرهنگ کشور را منتقل می کنند و هم فرهنگ سایر افراد را کسب می کنند از این رو باید تلاش کنند تا فرهنگ ایرانی را به خوبی به سایر ملت ها نشان دهند.