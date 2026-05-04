به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در پیامی، ضایعه درگذشت علی‌محمد شیخی هنرمند فقید نقاش را تسلیت گفت.

در پیام او آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

استاد علی‌محمد شیخی از پیشگامان هنر انقلاب‌اسلامی و از هنرمندان نقاش نسل اول حوزه هنری چه نابهنگام و چه در سکوت از میان ما رفت.

مرحوم شیخی، نقاشی را با عشق وافر به دین و انقلاب، رنگی معنوی بخشیده بود و در دفترِ آثارش، نقشی ماندگار از یک هنرمند زلال و مهربان برجای گذاشت. او نه فقط به عنوان هنرمند نقاش که به عنوان یک معلم دلسوز در میدانِ تعلیم، هنر متعهد را مشق می‌داد. هنرمندی که هرجا نامی از ایستادن پای پرچمِ کشور بود، در خط مقدم می‌ایستاد و در همراهی با آرمان‌های انقلاب، همواره پیشقدم بود.

اینجانب فقدان تلخ این هنرمند عزیز را به خانواده محترم، دوستان و پیشکسوتان نقاشی در حوزه هنری همچنین علاقه‌مندان به ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم، رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان ایشان، صبر و اجر مسئلت دارم.»