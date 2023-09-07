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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۴۸

پیام تسلیت رئیس حوزه هنری؛

در سوگ هنرمندی که آثارش میراث تاریخ هنر انقلاب است

در سوگ هنرمندی که آثارش میراث تاریخ هنر انقلاب است

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با انتشار متنی درگذشت نقاش برجسته ایرانی محمد اسدی جوزانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، محمد مهدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی درگذشت محمد اسدی جوزانی هنرمند و نقاش برجسته ایران را تسلیت گفت.

در متن پیام دادمان آمده است:

«بسمه‌تعالی

انالله و انا الیه راجعون

در ایام اربعین حسینی، از دست‌دادن هنرمند و نقاش برجسته و گرانقدر انقلاب، مرحوم محمد اسدی جوزانی رحمت‌الله‌علیه برای جامعه هنری غمی دگر ساخت. هنرمندی نام‌آشنا و صاحب‌سبک که نور ارادت و اخلاصش محضر شهدا، آثار او را در زمره میراثی گرانقدر در تاریخ هنر انقلاب ثبت خواهد کرد.

این فقدان را به خانواده محترم ایشان، هنرمندان و اساتید گرامی عرصه هنرهای تجسمی و شاگردان ایشان تسلیت می‌گویم.

روحش در آغوش همرزمان شهیدش و قرین رحمت الهی باد.»

کد مطلب 5880979
علیرضا سعیدی

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