سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با تایید خبر درگذشت علی‌محمد شیخی، به خبرنگار مهر گفت: زنده‌یاد علی‌محمد شیخی چند ماهی بود که از بیماری ریوی رنج‌ می‌برد و یک هفته گذشته نیز در بیمارستان بستری بود.

وی بیان کرد: این هنرمند که از اولین هنرمندان هنرهای تجسمی حوزه هنری از بعد از انقلاب تا امروز بود، بعدازظهر یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به رحمت خدا رفت.

شکیبا درباره مراسم تشییع و خاکسپاری شیخی نیز گفت: با خانواده این هنرمند فقید صحبت کردم تا مراسم در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) باشد اما خانواده این هنرمند از احتمال خاکسپاری در لواسان خبر دادند. بنابراین هنوز مشخص نیست مراسم خاکسپاری زنده‌یاد شیخی در تهران باشد یا لواسان.

علی‌محمد شیخی، هم‌دوره‌ای زنده‌یاد حبیب‌الله صادقی، حسین خسروجردی و کاظم چلیپا در هنرستان هنرهای زیبای پسران در دهه پنجاه بود و پس از آن نیز در حوزه هنری با یکدیگر جمع هنرمندان تجسمی انقلاب را تشکیل دادند.

وی تحصیلات خـود را در مقطـع لیسـانس نقاشـی از دانشـکده هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران بـه پایـان رساند و طی سال‌ها فعالیت هنری موفق به دریافت گواهینامـه درجـه دو هنـری ـ معـادل فوق لیسـانس ـ در رشـته نقاشـی از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شد.

تدریـس در دانشـگاه شـهید رجایـی، هنرسـتان‌ها و مراکـز آموزشـی هنـری، ریاسـت مـوزه شـهدا و ریاسـت هنرسـتان آیت الله قدوسـی از جمله فعالیت‌هـای علی‌محمد شـیخی در عرصـه علـم و هنـر اسـت. او برگـزاری کارگاه‌هـای آموزشـی، برپایـی نمایشـگاه‌های انفـرادی، حضـور در نمایشـگاه‌های گروهـی داخلـی، شـرکت در رقابت‌هـای هنـری مختلـف و دریافـت ده‌هـا جایـزه برتر و رتبه نخسـت را در کارنامه خود دارد.

وی متأثر از نقاشی‌های انتزاعی بود و بعضا از هنرمندان پیشکسوت خود بهره‌هایی برده است. شیخی تماشاگر خود را به دنبال خود می‌کشاند و به منظرهای گوناگون و زوایای پنهان اندیشه‌هایش رهنمون می‌کند و پس از تماشای آثار او اینگونه احساس می‌شود که سفری طولانی در عالم خیالی‌نگاری طی شده است.

شیخی با تکیه بر سنت‌های گذشته در نقاشی مذهبی و حماسی ایران و نقاشی معاصر جهان سعی داشت تا با تلفیق نگرش‌های متفاوت به شیوه‌ای شخصی دست یابد.

به گزارش مهر، آخرین اثر نقاشی که زنده‌یاد علی‌محمد شیخی خلق کرد، در کارگاه سه روزه خلق اثر تجسمی با عنوان «رهبر شهید» بود که او تابلویی مفهومی برای رهبر شهید ترسیم کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند نقاش را به خانواده و جامعه هنرهای تجسمی تسلیت می‌گوید.